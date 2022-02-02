https://ria.ru/20220202/ukaz-1770595089.html

Как Зеленский сел в лужу с громким указом

На Украине указали на серьезный промах Зеленского - РИА Новости, 02.02.2022

Как Зеленский сел в лужу с громким указом

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил страны не имеет силы, так как данный вопрос относится к полномочиям... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T03:45

2022-02-02T03:45

2022-02-02T03:45

в мире

владимир зеленский

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760873510_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_1fe14d0d70c46d0a0b0713700d6f78ee.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил страны не имеет силы, так как данный вопрос относится к полномочиям Верховной рады, на это в своем Facebook указала депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Мария Ионова.Соответствующий документ Зеленский подписал во вторник во время выступления на открытии седьмой сессии Рады. Указ предполагает увеличение обороноспособности страны и предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад, увеличение срока службы по контракту и поднятие зарплат военнослужащим."Зеленский сегодня торжественно пообещал поднять армию с колен… Увы, похоже на очередную ложь и бестолковый пиар. Во-первых, численность ВСУ регулируется законом Верховной Рады, а не указом президента. И (это. – прим. ред.) должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства", - написала парламентарий.По словам Ионовой, заявление об увеличении армии на 100 тысяч человек без "тактико-экономических обоснований" похоже на обещание Зеленского высадить миллиард деревьев. "Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. Сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60% - военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем", - заявила она.Как отметила депутат, на данный момент Украина не способна профинансировать текущие потребности армии в вооружении больше, чем на 20%. "О каком радикальном увеличении численности военных можно говорить в таких условиях?" – задалась вопросом она.Согласно статье 85 Конституции Украины утверждение общей структуры, численности, определение функций ВСУ и ряда силовых ведомств относится к полномочиям Верховной Рады.

https://ria.ru/20220201/flot-1770578653.html

https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины