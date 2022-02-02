Как Зеленский сел в лужу с громким указом

На Украине указали на серьезный промах Зеленского
Депутат Рады Ионова заявила о незаконности указа Зеленского об увеличении численности ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил страны не имеет силы, так как данный вопрос относится к полномочиям Верховной рады, на это в своем Facebook указала депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Мария Ионова.
Соответствующий документ Зеленский подписал во вторник во время выступления на открытии седьмой сессии Рады. Указ предполагает увеличение обороноспособности страны и предусматривает увеличение численности армии на 100 тысяч человек за следующие три года, создание дополнительных 20 бригад, увеличение срока службы по контракту и поднятие зарплат военнослужащим.
"Зеленский сегодня торжественно пообещал поднять армию с колен… Увы, похоже на очередную ложь и бестолковый пиар. Во-первых, численность ВСУ регулируется законом Верховной Рады, а не указом президента. И (это. – прим. ред.) должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства", - написала парламентарий.
По словам Ионовой, заявление об увеличении армии на 100 тысяч человек без "тактико-экономических обоснований" похоже на обещание Зеленского высадить миллиард деревьев. "Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. Сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60% - военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем", - заявила она.
Как отметила депутат, на данный момент Украина не способна профинансировать текущие потребности армии в вооружении больше, чем на 20%. "О каком радикальном увеличении численности военных можно говорить в таких условиях?" – задалась вопросом она.
Согласно статье 85 Конституции Украины утверждение общей структуры, численности, определение функций ВСУ и ряда силовых ведомств относится к полномочиям Верховной Рады.