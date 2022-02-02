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Украина провела учения с использованием РСЗО "Ураган" у границы с Крымом
Украина провела учения с использованием РСЗО "Ураган" у границы с Крымом - РИА Новости, 02.02.2022
Украина провела учения с использованием РСЗО "Ураган" у границы с Крымом
Украинские военные провели тренировки с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган" вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:10
2022-02-02T10:10
в мире
вооруженные силы украины
украина
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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Украинские военные провели тренировки с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган" вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил вооруженных сил Украины."Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию объединенных сил ВСУ, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника. Полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, поднятые по тревоге военные быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.Как отмечается, на высоком уровне военнослужащие продемонстрировали действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытие дымовым занавесом в ходе оставления огневых позиций.
https://ria.ru/20220201/ucheniya-1770465795.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
10:10 02.02.2022
 
Украина провела учения с использованием РСЗО "Ураган" у границы с Крымом

Украинские военные провели учения с использованием РСЗО "Ураган" у границы с Крымом

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. Украинские военные провели тренировки с использованием реактивных систем залпового огня "Ураган" вблизи границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба командования объединенных сил вооруженных сил Украины.
"Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию объединенных сил ВСУ, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника. Полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, поднятые по тревоге военные быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.
Как отмечается, на высоком уровне военнослужащие продемонстрировали действия по непосредственному прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытие дымовым занавесом в ходе оставления огневых позиций.
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