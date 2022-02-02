https://ria.ru/20220202/ubiystvo-1770634077.html

Жительницу Урала заподозрили в убийстве девятимесячного сына

Жительницу Урала заподозрили в убийстве девятимесячного сына - РИА Новости, 02.02.2022

Жительницу Урала заподозрили в убийстве девятимесячного сына

Жительница Каменского района Свердловской области подозревается в том, что убила 9-месячного сына, после чего нанесла себе серьезные травмы. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:17

2022-02-02T11:17

2022-02-02T11:17

происшествия

россия

свердловская область

каменский район

валерий горелых

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Жительница Каменского района Свердловской области подозревается в том, что убила 9-месячного сына, после чего нанесла себе серьезные травмы."В Свердловской области местная жительница подозревается в убийстве своего малолетнего сына. Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2001 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). По версии следствия, в ночь на 2 февраля 2022 года подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сел Каменского района, убила своего 9-месячного сына", - сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Александр Шульга.По его словам, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. В ближайшее время планируется предъявить задержанной соответствующее обвинение и направить ее на психиатрическую экспертизу. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация об убийстве поступила в дежурную часть полиции от бабушки погибшего ребенка."Задержанная и ее спутник жизни, 1997 года рождения, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь", - отметил Горелых.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

https://ria.ru/20220123/ubiystvo-1769112762.html

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происшествия, россия, свердловская область, каменский район, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)