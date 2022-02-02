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В бундестаге назвали запрет властями ФРГ вещания RT DE цензурой
В бундестаге назвали запрет властями ФРГ вещания RT DE цензурой - РИА Новости, 02.02.2022
В бундестаге назвали запрет властями ФРГ вещания RT DE цензурой
Попытки властей Германии запретить в стране мессенджер Telegram и телеканал RT, вероятно, продиктованы желанием установить цензуру в отношении... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:23
2022-02-02T19:24
в мире
анналена бербок
сергей лавров
александр ной
германия
россия
москва
мид германии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Попытки властей Германии запретить в стране мессенджер Telegram и телеканал RT, вероятно, продиктованы желанием установить цензуру в отношении антиправительственной риторики в социальных сетях и СМИ, заявили РИА Новости два депутата немецкого бундестага.В конце января минюст ФРГ сообщал о двух расследованиях в отношении Telegram. Глава МВД Нэнси Фрезер допустила блокировку мессенджера в Германии как крайнюю меру, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. Первого февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора."Социальная сеть Telegram - одна из немногих, которая еще не подверглась государственной цензуре в Германии. Именно поэтому государственные учреждения пытаются усилить давление на нее, склоняя к "сотрудничеству". Похоже, что государство движется в направлении ограничения свободы слова в интернете. Не секрет, что Facebook, Twitter, Instagram и YouTube теперь сотрудничают, удаляя комментарии, критикующие правящий истеблишмент", - сказал Евгений Шмидт, парламентарий от правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).Депутат от левой партии Die Linke Александр Ной коснулся проблем немецкоязычного канал RT, который в декабре был снят с эфира в Германии из-за отсутствие действующей спутниковой лицензии."Я не могу оправдать эти ограничительные меры против RT. В конституции Германии свобода прессы, слова и СМИ являются основными правами. Никого не заставляют смотреть RT, но если человек хочет, он имеет право сделать это, чтобы получить другой взгляд на политическую или социальную реальность. Так называемый либеральный мир становится явно менее либеральным, если в нем продолжается цензура", - отметил Ной.Как ранее рассказал глава МИД России Сергей Лавров, у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала. В пятницу МИД РФ сообщил на своем сайте, что Лавров в ходе телефонного разговора с Бербок призвал правительство Германии отказаться от дискриминации телеканала RT DE.
https://ria.ru/20220202/simonyan-1770727373.html
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в мире, анналена бербок, сергей лавров, александр ной, германия, россия, москва, мид германии, facebook, youtube, telegram (приложение)
19:23 02.02.2022 (обновлено: 19:24 02.02.2022)
 
В бундестаге назвали запрет властями ФРГ вещания RT DE цензурой

В бундестаге назвали действия властей ФРГ, препятствующие работе RT и Telegram, цензурой

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 фев - РИА Новости. Попытки властей Германии запретить в стране мессенджер Telegram и телеканал RT, вероятно, продиктованы желанием установить цензуру в отношении антиправительственной риторики в социальных сетях и СМИ, заявили РИА Новости два депутата немецкого бундестага.
В конце января минюст ФРГ сообщал о двух расследованиях в отношении Telegram. Глава МВД Нэнси Фрезер допустила блокировку мессенджера в Германии как крайнюю меру, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. Первого февраля комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора.
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
18:10
Симоньян заявила, что у RT DE есть права на вещание в ФРГ и других странах
"Социальная сеть Telegram - одна из немногих, которая еще не подверглась государственной цензуре в Германии. Именно поэтому государственные учреждения пытаются усилить давление на нее, склоняя к "сотрудничеству". Похоже, что государство движется в направлении ограничения свободы слова в интернете. Не секрет, что Facebook, Twitter, Instagram и YouTube теперь сотрудничают, удаляя комментарии, критикующие правящий истеблишмент", - сказал Евгений Шмидт, парламентарий от правой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).
Депутат от левой партии Die Linke Александр Ной коснулся проблем немецкоязычного канал RT, который в декабре был снят с эфира в Германии из-за отсутствие действующей спутниковой лицензии.
"Я не могу оправдать эти ограничительные меры против RT. В конституции Германии свобода прессы, слова и СМИ являются основными правами. Никого не заставляют смотреть RT, но если человек хочет, он имеет право сделать это, чтобы получить другой взгляд на политическую или социальную реальность. Так называемый либеральный мир становится явно менее либеральным, если в нем продолжается цензура", - отметил Ной.
Как ранее рассказал глава МИД России Сергей Лавров, у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала. В пятницу МИД РФ сообщил на своем сайте, что Лавров в ходе телефонного разговора с Бербок призвал правительство Германии отказаться от дискриминации телеканала RT DE.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 14:19
В Германии начали два расследования против Telegram
 
В миреАнналена БербокСергей ЛавровАлександр НойГерманияРоссияМоскваМИД ГерманииFacebookYouTubeTelegram (приложение)
 
 
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