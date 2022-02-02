https://ria.ru/20220202/tranzit-1770734287.html

Источник объяснил, почему запрет на транзит из Литвы не затронет Россию

Источник объяснил, почему запрет на транзит из Литвы не затронет Россию - РИА Новости, 02.02.2022

Источник объяснил, почему запрет на транзит из Литвы не затронет Россию

Решение Минска о запрете железнодорожного транзита из Литвы ряда товаров не затронет интересы России, так как они туда не поставляются, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:44

2022-02-02T18:44

2022-02-02T19:17

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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Решение Минска о запрете железнодорожного транзита из Литвы ряда товаров не затронет интересы России, так как они туда не поставляются, сообщил РИА Новости источник в белорусских госорганах.Ранее в среду МИД Белоруссии заявил, что Минск в ответ на решения Вильнюса об ограничении транзита белорусских удобрений запрещает транзит по своей территории следующих из Литвы железной дорогой нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог". В целях соблюдения международных правил Минск проинформирует заранее всех заинтересованных, так что данное решение вступит в силу 7 февраля 2022 года."Данные группы товаров не поставляются в Российскую Федерацию, которая, наоборот, является их экспортером. В этой связи меры не затрагивают российских интересов", - сказал собеседник агентства. Более того, подчеркнул он, подобные решения "всегда обсуждаются союзниками".

https://ria.ru/20220202/udobreniya-1770660222.html

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