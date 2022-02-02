Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/tranzit-1770715014.html
Белоруссия запретила железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы
Белоруссия запретила железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы - РИА Новости, 02.02.2022
Белоруссия запретила железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы
Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:30
2022-02-02T23:00
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg
МИНСК, 2 фев — РИА Новости. Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.Он пояснил, что до этого Литва запретила провоз белорусских товаров через свои порты.По его словам, через территорию страны проходят литовские грузы объемом около полутора миллионов тонн ежегодно на сумму более миллиарда долларов.Глаз добавил, что решение вступит в силу 7 февраля.
https://ria.ru/20211224/shtraf-1765339127.html
белоруссия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_451:130:1000:541_1920x0_80_0_0_c2e3fa5589d302410d44aa3374236a77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, литва, в мире
17:30 02.02.2022 (обновлено: 23:00 02.02.2022)
 
Белоруссия запретила железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы

Белоруссия ввела запрет на железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 фев — РИА Новости. Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.
Он пояснил, что до этого Литва запретила провоз белорусских товаров через свои порты.
"Белорусская сторона неоднократно предлагала консультации для урегулирования вопросов в правовом поле, но Литва не пошла на диалог", — сказал пресс-секретарь.
По его словам, через территорию страны проходят литовские грузы объемом около полутора миллионов тонн ежегодно на сумму более миллиарда долларов.
Глаз добавил, что решение вступит в силу 7 февраля.
Вид на здание завода 4-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО Беларуськалий в городе Солигорск - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря 2021, 14:42
В Литве оценили сумму штрафа из-за разрыва договора "Беларуськалием"
 
БелоруссияЛитваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала