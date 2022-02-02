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Белоруссия запретила железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы

Белоруссия запретила железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы - РИА Новости, 02.02.2022

Белоруссия запретила железнодорожный транзит отдельных товаров из Литвы

Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:30

2022-02-02T17:30

2022-02-02T23:00

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МИНСК, 2 фев — РИА Новости. Белоруссия вводит запрет на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.Он пояснил, что до этого Литва запретила провоз белорусских товаров через свои порты.По его словам, через территорию страны проходят литовские грузы объемом около полутора миллионов тонн ежегодно на сумму более миллиарда долларов.Глаз добавил, что решение вступит в силу 7 февраля.

https://ria.ru/20211224/shtraf-1765339127.html

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белоруссия, литва, в мире