https://ria.ru/20220202/tramp-1770621510.html

Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене

Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене - РИА Новости, 02.02.2022

Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна "катится к чертям" при нынешнем хозяине Белого дома Джо Байдене. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:20

2022-02-02T10:20

2022-02-02T10:20

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592947662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3df4c54ee3e81909ebec953ce828ffc.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна "катится к чертям" при нынешнем хозяине Белого дома Джо Байдене."У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро… Я проделал большую работу (на посту президента – ред.), я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.По мнению Трампа, Байден нанес огромной ущерб США в 2021 году."Вы можете суммировать действия пяти президентов, они не причинили такого ущерба, как этот человек (Байден - ред.) в прошлом году, если вы посмотрите на все: экономику, инфляцию, COVID-19, военный позор в Афганистане", - заявил экс-президент США.

https://ria.ru/20220121/tramp-1768915838.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден