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Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене
Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене - РИА Новости, 02.02.2022
Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна "катится к чертям" при нынешнем хозяине Белого дома Джо Байдене. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:20
2022-02-02T10:20
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна "катится к чертям" при нынешнем хозяине Белого дома Джо Байдене."У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро… Я проделал большую работу (на посту президента – ред.), я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.По мнению Трампа, Байден нанес огромной ущерб США в 2021 году."Вы можете суммировать действия пяти президентов, они не причинили такого ущерба, как этот человек (Байден - ред.) в прошлом году, если вы посмотрите на все: экономику, инфляцию, COVID-19, военный позор в Афганистане", - заявил экс-президент США.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
10:20 02.02.2022
 
Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене

Экс-президент США Трамп: страна "катится к чертям" при Байдене

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна "катится к чертям" при нынешнем хозяине Белого дома Джо Байдене.
"У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро… Я проделал большую работу (на посту президента – ред.), я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
По мнению Трампа, Байден нанес огромной ущерб США в 2021 году.
"Вы можете суммировать действия пяти президентов, они не причинили такого ущерба, как этот человек (Байден - ред.) в прошлом году, если вы посмотрите на все: экономику, инфляцию, COVID-19, военный позор в Афганистане", - заявил экс-президент США.
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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