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https://ria.ru/20220202/surok-1770675438.html
В Нью-Джерси из-за смерти "предсказателя погоды" отменили День сурка
В Нью-Джерси из-за смерти "предсказателя погоды" отменили День сурка - РИА Новости, 02.02.2022
В Нью-Джерси из-за смерти "предсказателя погоды" отменили День сурка
Ежегодное празднование Дня сурка отменено в штате Нью-Джерси на северо-востоке США в связи со смертью знаменитого сурка-предсказателя погоды Миллтауна Мэла,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:25
2022-02-02T14:25
в мире
сша
день сурка
нью-джерси
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Ежегодное празднование Дня сурка отменено в штате Нью-Джерси на северо-востоке США в связи со смертью знаменитого сурка-предсказателя погоды Миллтауна Мэла, сообщили организаторы мероприятия, отметив, что не смогли найти зверьку замену из-за спячки "собратьев".Второго февраля в США и ряде других стран по традиции празднуется День сурка. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, если сурок, вылезший из домика после зимней спячки, увидит свою тень, то есть день будет солнечным, то он уйдет спать еще на шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, то весна будет ранняя."Мы с грустью сообщаем, что Миллтаун Мэл недавно отправился на радугу. Учитывая тот факт, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около трех лет, это не такой уж и шок, но Мэл покинул нас в тяжелое время года, когда большинство его собратьев-сурков находятся в спячке... Мы пытались найти замену, но безрезультатно", - написали организаторы мероприятия в Facebook.Как сообщает местный портал Сentraljersey, зверек Мэл шесть раз участвовал в прогнозах на весну - с 2016 по 2021 годы.
https://ria.ru/20220202/surok-1770289008.html
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в мире, сша, день сурка, нью-джерси
14:25 02.02.2022
 
В Нью-Джерси из-за смерти "предсказателя погоды" отменили День сурка

В американском штате Нью-Джерси из-за смерти "предсказателя погоды" отменили День сурка

© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкСурок
Сурок - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Олег Золото
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Ежегодное празднование Дня сурка отменено в штате Нью-Джерси на северо-востоке США в связи со смертью знаменитого сурка-предсказателя погоды Миллтауна Мэла, сообщили организаторы мероприятия, отметив, что не смогли найти зверьку замену из-за спячки "собратьев".
Второго февраля в США и ряде других стран по традиции празднуется День сурка. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Считается, если сурок, вылезший из домика после зимней спячки, увидит свою тень, то есть день будет солнечным, то он уйдет спать еще на шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, то весна будет ранняя.
"Мы с грустью сообщаем, что Миллтаун Мэл недавно отправился на радугу. Учитывая тот факт, что средняя продолжительность жизни сурка составляет около трех лет, это не такой уж и шок, но Мэл покинул нас в тяжелое время года, когда большинство его собратьев-сурков находятся в спячке... Мы пытались найти замену, но безрезультатно", - написали организаторы мероприятия в Facebook.
Как сообщает местный портал Сentraljersey, зверек Мэл шесть раз участвовал в прогнозах на весну - с 2016 по 2021 годы.
Празднование Дня сурка в Панксатони, штат Пенсильвания. 2 февраля 2021 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
00:31
День Сурка в США
 
В миреСШАДень суркаНью-Джерси
 
 
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