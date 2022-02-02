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В Ульяновской области приостановили работу дневных стационаров

В Ульяновской области приостановили работу дневных стационаров - РИА Новости, 02.02.2022

В Ульяновской области приостановили работу дневных стационаров

Плановые медосмотры и диспансеризация, а также работа дневных стационаров за исключением онкологической помощи и помощи детям приостановлены в Ульяновской... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T12:13

2022-02-02T12:13

2022-02-02T12:21

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САМАРА, 2 фев – РИА Новости. Плановые медосмотры и диспансеризация, а также работа дневных стационаров за исключением онкологической помощи и помощи детям приостановлены в Ульяновской области из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает в среду минздрав региона.По данным ведомства, в Ульяновской области из-за циркуляции штамма "омикрон" резко возросло количество выявленных случаев заболевания, ежедневно количество новых случаев составляет более 800. В минздраве отмечают, что в пик предыдущей волны COVID-19 данный показатель был в пределах 600-650 случаев ежедневно. В результате резко возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, по некоторым учреждениям рост составил до семи раз."Как и в некоторых других регионах страны, нами принято решение временно приостановить плановые медицинские осмотры и диспансеризацию взрослых и детей, работу дневных стационаров, кроме плановой онкологической помощи и оказание помощи детям", - цитирует ведомство министра здравоохранения региона Александра Гашкова.По словам Гашкова, временно свободные медицинские работники будут направлены на помощь коллегам в первичное звено, вся экстренная помощь сохранена в полном объеме.Кроме того, по информации минздрава, на помощь медикам привлечено более 100 студентов 2-6 курсов и ординаторов, более 40 человек волонтерского движения, которые направлены для работы в колл-центрах, регистратуре, на фильтры и так далее. Для выездов к пациентам соматического профиля привлечен автопарк регионального правительства и администраций муниципальных образований.

ульяновская область

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