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В Ульяновской области приостановили работу дневных стационаров
В Ульяновской области приостановили работу дневных стационаров - РИА Новости, 02.02.2022
В Ульяновской области приостановили работу дневных стационаров
Плановые медосмотры и диспансеризация, а также работа дневных стационаров за исключением онкологической помощи и помощи детям приостановлены в Ульяновской... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T12:13
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САМАРА, 2 фев – РИА Новости. Плановые медосмотры и диспансеризация, а также работа дневных стационаров за исключением онкологической помощи и помощи детям приостановлены в Ульяновской области из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает в среду минздрав региона.По данным ведомства, в Ульяновской области из-за циркуляции штамма "омикрон" резко возросло количество выявленных случаев заболевания, ежедневно количество новых случаев составляет более 800. В минздраве отмечают, что в пик предыдущей волны COVID-19 данный показатель был в пределах 600-650 случаев ежедневно. В результате резко возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, по некоторым учреждениям рост составил до семи раз."Как и в некоторых других регионах страны, нами принято решение временно приостановить плановые медицинские осмотры и диспансеризацию взрослых и детей, работу дневных стационаров, кроме плановой онкологической помощи и оказание помощи детям", - цитирует ведомство министра здравоохранения региона Александра Гашкова.По словам Гашкова, временно свободные медицинские работники будут направлены на помощь коллегам в первичное звено, вся экстренная помощь сохранена в полном объеме.Кроме того, по информации минздрава, на помощь медикам привлечено более 100 студентов 2-6 курсов и ординаторов, более 40 человек волонтерского движения, которые направлены для работы в колл-центрах, регистратуре, на фильтры и так далее. Для выездов к пациентам соматического профиля привлечен автопарк регионального правительства и администраций муниципальных образований.
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общество, здоровье - общество, ульяновская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
12:13 02.02.2022 (обновлено: 12:21 02.02.2022)
В Ульяновской области приостановили работу дневных стационаров
В Ульяновской области приостановили медосмотры и работу дневных стационаров из-за COVID-19
САМАРА, 2 фев – РИА Новости.
Плановые медосмотры и диспансеризация, а также работа дневных стационаров за исключением онкологической помощи и помощи детям приостановлены в Ульяновской области из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает
в среду минздрав региона.
По данным ведомства, в Ульяновской области
из-за циркуляции штамма "омикрон" резко возросло количество выявленных случаев заболевания, ежедневно количество новых случаев составляет более 800. В минздраве отмечают, что в пик предыдущей волны COVID-19 данный показатель был в пределах 600-650 случаев ежедневно. В результате резко возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено, по некоторым учреждениям рост составил до семи раз.
"Как и в некоторых других регионах страны, нами принято решение временно приостановить плановые медицинские осмотры и диспансеризацию взрослых и детей, работу дневных стационаров, кроме плановой онкологической помощи и оказание помощи детям", - цитирует ведомство министра здравоохранения региона Александра Гашкова.
По словам Гашкова, временно свободные медицинские работники будут направлены на помощь коллегам в первичное звено, вся экстренная помощь сохранена в полном объеме.
Кроме того, по информации минздрава, на помощь медикам привлечено более 100 студентов 2-6 курсов и ординаторов, более 40 человек волонтерского движения, которые направлены для работы в колл-центрах, регистратуре, на фильтры и так далее. Для выездов к пациентам соматического профиля привлечен автопарк регионального правительства и администраций муниципальных образований.