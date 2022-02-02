https://ria.ru/20220202/ssha-1770743778.html
США перебросят в Европу около двух тысяч военных, заявили в Пентагоне
США перебросят в Европу около двух тысяч военных, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.02.2022
США перебросят в Европу около двух тысяч военных, заявили в Пентагоне
США в ближайшие дни перебросят дополнительно около двух тысяч военных в Европу, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:35
2022-02-02T19:35
2022-02-02T19:37
в мире
сша
европа
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769508284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b766a3b93886e2546ba1e580ffd031c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США в ближайшие дни перебросят дополнительно около двух тысяч военных в Европу, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса."Все эти военные идут отдельно и в дополнение к 8500 военнослужащим США, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, о чем я объявил на прошлой неделе", - сказал Кирби.По его словам, 8,5 тысяч военных, которые приведены в состояние повышенной готовности, в данный момент не передислоцируются, но готовы к отправке в Европу, если это потребуется для сил реагирования НАТО."Сигнал, который это (отправка военных США - ред.) посылает, то, что мы переправляем дополнительные силы США на территорию союзников по запросу и приглашению этих стран, заключается в том, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках НАТО", - добавил Кирби.
https://ria.ru/20220202/bezopasnost-1770735738.html
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769508284_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36a1dfef2cf8058235997ea403ac75ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, пентагон, нато
19:35 02.02.2022 (обновлено: 19:37 02.02.2022)
США перебросят в Европу около двух тысяч военных, заявили в Пентагоне
Представитель Пентагона Кирби: США перебросят в Европу около двух тысяч военных