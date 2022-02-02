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США перебросят в Европу около двух тысяч военных, заявили в Пентагоне
США перебросят в Европу около двух тысяч военных, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 02.02.2022
США перебросят в Европу около двух тысяч военных, заявили в Пентагоне
США в ближайшие дни перебросят дополнительно около двух тысяч военных в Европу, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T19:35
2022-02-02T19:37
в мире
сша
европа
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США в ближайшие дни перебросят дополнительно около двух тысяч военных в Европу, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса."Все эти военные идут отдельно и в дополнение к 8500 военнослужащим США, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, о чем я объявил на прошлой неделе", - сказал Кирби.По его словам, 8,5 тысяч военных, которые приведены в состояние повышенной готовности, в данный момент не передислоцируются, но готовы к отправке в Европу, если это потребуется для сил реагирования НАТО."Сигнал, который это (отправка военных США - ред.) посылает, то, что мы переправляем дополнительные силы США на территорию союзников по запросу и приглашению этих стран, заключается в том, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках НАТО", - добавил Кирби.
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в мире, сша, европа, пентагон, нато
19:35 02.02.2022 (обновлено: 19:37 02.02.2022)
 
США перебросят в Европу около двух тысяч военных, заявили в Пентагоне

Представитель Пентагона Кирби: США перебросят в Европу около двух тысяч военных

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США в ближайшие дни перебросят дополнительно около двух тысяч военных в Европу, заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы перемещаем дополнительные силы в численности примерно 2000 военных из США в Европу в предстоящие несколько дней", - сказал Кирби.

По его словам, речь идет в том числе о переброске частей 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса.
"Все эти военные идут отдельно и в дополнение к 8500 военнослужащим США, которые находятся в состоянии повышенной боевой готовности, о чем я объявил на прошлой неделе", - сказал Кирби.
По его словам, 8,5 тысяч военных, которые приведены в состояние повышенной готовности, в данный момент не передислоцируются, но готовы к отправке в Европу, если это потребуется для сил реагирования НАТО.
"Сигнал, который это (отправка военных США - ред.) посылает, то, что мы переправляем дополнительные силы США на территорию союзников по запросу и приглашению этих стран, заключается в том, что мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках НАТО", - добавил Кирби.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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Ответы США по безопасности не вызывают большого энтузиазма, заявил Антонов
 
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