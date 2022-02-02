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Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ
Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2022
Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:59
2022-02-02T16:59
2022-02-02T17:19
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.По информации телеканала, речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию.
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в мире, румыния, польша, нато, сша, джо байден, европа
16:59 02.02.2022 (обновлено: 17:19 02.02.2022)
Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ
CNN: президент США Байден формально одобрил отправку дополнительных войск в Европу