https://ria.ru/20220202/ssha-1770706920.html

Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ

Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2022

Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:59

2022-02-02T16:59

2022-02-02T17:19

в мире

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польша

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.По информации телеканала, речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию.

https://ria.ru/20220202/tramp-1770621510.html

румыния

польша

сша

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в мире, румыния, польша, нато, сша, джо байден, европа