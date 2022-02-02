Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/ssha-1770706920.html
Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ
Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.02.2022
Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:59
2022-02-02T17:19
в мире
румыния
польша
нато
сша
джо байден
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_0331adc9b36c06e92e507eb623cb97ff.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.По информации телеканала, речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию.
https://ria.ru/20220202/tramp-1770621510.html
румыния
польша
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769234408_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9bbeef027f9465297a87c8a131e2e7dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, польша, нато, сша, джо байден, европа
16:59 02.02.2022 (обновлено: 17:19 02.02.2022)
 
Байден одобрил отправку дополнительных войск США в Европу, сообщили СМИ

CNN: президент США Байден формально одобрил отправку дополнительных войск в Европу

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден официально одобрил отправку нескольких тысяч дополнительных американских военных в Европу, переброска состоится в ближайшие дни, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
По информации телеканала, речь идет о переброске и размещении примерно двух тысяч дополнительных американских военнослужащих на территории Польши и еще нескольких тысяч на юго-восточном фланге НАТО, включая Румынию.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
10:20
Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при Байдене
 
В миреРумынияПольшаНАТОСШАДжо БайденЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала