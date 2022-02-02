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В Подмосковье выделили средства на развитие системы "112"
В Подмосковье выделили средства на развитие системы "112" - РИА Новости, 02.02.2022
В Подмосковье выделили средства на развитие системы "112"
В Московской области выделили из регионального бюджета более 495 миллионов рублей на развитие, содержание и эксплуатацию системы "112" на 2022-2024 годы,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:31
2022-02-02T15:31
новости подмосковья
александр баранов
общество
мособлдума
московская областная дума
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области выделили из регионального бюджета более 495 миллионов рублей на развитие, содержание и эксплуатацию системы "112" на 2022-2024 годы, сообщили на сайте Мособлдумы.Как отметили в публикации, за 7 лет службы на номер "112" позвонили почти 60 миллионов раз. За это время в систему также вводились новые функции: приложение, геолокация, СМС-оповещения о статусе вызова и др.
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александр баранов, общество, мособлдума, московская областная дума
15:31 02.02.2022
 

В Подмосковье выделили средства на развитие системы "112"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области выделили из регионального бюджета более 495 миллионов рублей на развитие, содержание и эксплуатацию системы "112" на 2022-2024 годы, сообщили на сайте Мособлдумы.
"В региональном бюджете на развитие, содержание и эксплуатацию системы на 2022-2024 годы предусмотрено более 495 миллионов рублей ежегодно. Это больше чем в 2021 году почти на 150 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Как отметили в публикации, за 7 лет службы на номер "112" позвонили почти 60 миллионов раз. За это время в систему также вводились новые функции: приложение, геолокация, СМС-оповещения о статусе вызова и др.
"В настоящее время ведётся проработка такого момента, как звонок вызванной бригаде. Это нужно, чтобы человек мог получить консультацию о необходимых действиях до прибытия, например, скорой помощи. Также в ближайшее время планируется добавить функцию отслеживания передвижения пожарных расчётов", - приводят слова председателя Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александра Баранова.
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