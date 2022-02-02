https://ria.ru/20220202/sredstva-1770688234.html

В Подмосковье выделили средства на развитие системы "112"

В Подмосковье выделили средства на развитие системы "112" - РИА Новости, 02.02.2022

В Подмосковье выделили средства на развитие системы "112"

В Московской области выделили из регионального бюджета более 495 миллионов рублей на развитие, содержание и эксплуатацию системы "112" на 2022-2024 годы,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:31

2022-02-02T15:31

2022-02-02T15:31

новости подмосковья

александр баранов

общество

мособлдума

московская областная дума

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. В Московской области выделили из регионального бюджета более 495 миллионов рублей на развитие, содержание и эксплуатацию системы "112" на 2022-2024 годы, сообщили на сайте Мособлдумы.Как отметили в публикации, за 7 лет службы на номер "112" позвонили почти 60 миллионов раз. За это время в систему также вводились новые функции: приложение, геолокация, СМС-оповещения о статусе вызова и др.

https://realty.ria.ru/20220201/mediki-1770458024.html

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александр баранов, общество, мособлдума, московская областная дума