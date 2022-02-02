https://ria.ru/20220202/sputnik-1770754231.html

Лаборатории Аргентины вскоре могут разрешить начать экспорт "Спутника V"

Лаборатории Аргентины вскоре могут разрешить начать экспорт "Спутника V" - РИА Новости, 02.02.2022

Лаборатории Аргентины вскоре могут разрешить начать экспорт "Спутника V"

Аргентинская лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", получила от местных властей разрешение на ее продажу и... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T21:09

2022-02-02T21:09

2022-02-02T21:09

южная америка

в мире

аргентина

вакцина "спутник v"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Аргентинская лаборатория Richmond, производящая российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", получила от местных властей разрешение на ее продажу и начало процедур для последующего экспорта препарата, сообщил минздрав страны."Глава минздрава Карла Виссотти провела встречу с президентом лаборатории Richmond Марсело Фигейрасом, чтобы сообщить ему, что выдан сертификат на вакцину "Спутник V" как на первый, так и на второй, компонент, которые производит лаборатория", - говорится в сообщении."Важность этого одобрения заключается в том, что лаборатория получает возможность коммерциализации вакцины и позволяет начать процедуры для получения одобрения на экспорт в другие страны", - добавляет министерство.Речь идёт о поставках в страны Латинской Америки, например в Перу, Боливию, Колумбию.Ранее Фигейрас сообщал в интервью РИА Новости, что интерес к российской вакцине, производимой лабораторией, проявляют различные страны, звонят со всей Южной Америки. Компания также обсуждала возможность сотрудничества, если одна из стран могла бы организовать у себя одну из фаз производства "Спутника V".

https://ria.ru/20220202/sputnik-1770723915.html

южная америка

аргентина

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южная америка, в мире, аргентина, вакцина "спутник v"