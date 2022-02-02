https://ria.ru/20220202/sputnik-1770723915.html
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента - РИА Новости, 02.02.2022
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента
Эффективность вакцины "Спутник V" против симптомов коронавируса в условиях доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:58
2022-02-02T17:58
2022-02-02T17:59
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_0:192:2790:1761_1920x0_80_0_0_407359ef58abc2975a37f2d6fd25be51.jpg
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против симптомов коронавируса в условиях доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более чем на 88% вакцина защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев, следует из обновленной инструкции к препарату."По данным III фазы рандомизированного плацебо контролируемого клинического исследования эффективность вакцины составляет более 91% для дикого штамма (Ухань) и по результатам, полученным через полгода в условиях доминирования штамма "дельта", - 70,5% от симптомов коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания, а в отношении среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев эффективность составляет более 88% в течении полугодового периода наблюдения, отмечается в инструкции.
https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768733346_67:0:2547:1860_1920x0_80_0_0_f13e6c64a2252023b0b20b4f515d75a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v"
17:58 02.02.2022 (обновлено: 17:59 02.02.2022)
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5% при доминировании "дельты"