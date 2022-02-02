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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/sputnik-1770723915.html
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента - РИА Новости, 02.02.2022
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента
Эффективность вакцины "Спутник V" против симптомов коронавируса в условиях доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:58
2022-02-02T17:59
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против симптомов коронавируса в условиях доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более чем на 88% вакцина защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев, следует из обновленной инструкции к препарату."По данным III фазы рандомизированного плацебо контролируемого клинического исследования эффективность вакцины составляет более 91% для дикого штамма (Ухань) и по результатам, полученным через полгода в условиях доминирования штамма "дельта", - 70,5% от симптомов коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания, а в отношении среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев эффективность составляет более 88% в течении полугодового периода наблюдения, отмечается в инструкции.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v"
17:58 02.02.2022 (обновлено: 17:59 02.02.2022)
 
Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента

Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5% при доминировании "дельты"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против симптомов коронавируса в условиях доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более чем на 88% вакцина защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев, следует из обновленной инструкции к препарату.
"По данным III фазы рандомизированного плацебо контролируемого клинического исследования эффективность вакцины составляет более 91% для дикого штамма (Ухань) и по результатам, полученным через полгода в условиях доминирования штамма "дельта", - 70,5% от симптомов коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
Иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания, а в отношении среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев эффективность составляет более 88% в течении полугодового периода наблюдения, отмечается в инструкции.
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 14:38Распространение коронавируса
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