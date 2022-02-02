https://ria.ru/20220202/sputnik-1770723915.html

Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента

Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента - РИА Новости, 02.02.2022

Эффективность "Спутника V" через полгода оценили в 70,5 процента

Эффективность вакцины "Спутник V" против симптомов коронавируса в условиях доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T17:58

2022-02-02T17:58

2022-02-02T17:59

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Эффективность вакцины "Спутник V" против симптомов коронавируса в условиях доминирования штамма "дельта" через полгода после вакцинации составляет 70,5%, более чем на 88% вакцина защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев, следует из обновленной инструкции к препарату."По данным III фазы рандомизированного плацебо контролируемого клинического исследования эффективность вакцины составляет более 91% для дикого штамма (Ухань) и по результатам, полученным через полгода в условиях доминирования штамма "дельта", - 70,5% от симптомов коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания, а в отношении среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев эффективность составляет более 88% в течении полугодового периода наблюдения, отмечается в инструкции.

https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html

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