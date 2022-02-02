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РФПИ работает над регистрацией "Спутника М" в Аргентине
РФПИ работает над регистрацией "Спутника М" в Аргентине - РИА Новости, 02.02.2022
РФПИ работает над регистрацией "Спутника М" в Аргентине
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над регистрацией вакцины "Спутник М" для подростков в Аргентине, где уже зарегистрированы "Спутник V" и... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:15
2022-02-02T16:15
2022-02-02T16:15
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над регистрацией вакцины "Спутник М" для подростков в Аргентине, где уже зарегистрированы "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."В настоящее время РФПИ ведет в Аргентине работу по регистрации вакцины "Спутник М" для подростков", - сказал Ушаков.Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала "Спутник V" в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины.В декабре прошлого года в Аргентине было одобрено применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции.
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РФПИ работает над регистрацией "Спутника М" в Аргентине
Помощник президента Ушаков: РФПИ работает над регистрацией вакцины "Спутник М" в Аргентине