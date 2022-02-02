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РФПИ работает над регистрацией "Спутника М" в Аргентине
РФПИ работает над регистрацией "Спутника М" в Аргентине - РИА Новости, 02.02.2022
РФПИ работает над регистрацией "Спутника М" в Аргентине
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над регистрацией вакцины "Спутник М" для подростков в Аргентине, где уже зарегистрированы "Спутник V" и... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:15
2022-02-02T16:15
распространение коронавируса
аргентина
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над регистрацией вакцины "Спутник М" для подростков в Аргентине, где уже зарегистрированы "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков."В настоящее время РФПИ ведет в Аргентине работу по регистрации вакцины "Спутник М" для подростков", - сказал Ушаков.Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала "Спутник V" в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины.В декабре прошлого года в Аргентине было одобрено применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции.
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аргентина, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирусы, вакцина "спутник м"
16:15 02.02.2022
 
РФПИ работает над регистрацией "Спутника М" в Аргентине

Помощник президента Ушаков: РФПИ работает над регистрацией вакцины "Спутник М" в Аргентине

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Упаковки с вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Упаковки с вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М")
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает над регистрацией вакцины "Спутник М" для подростков в Аргентине, где уже зарегистрированы "Спутник V" и "Спутник Лайт", сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"В настоящее время РФПИ ведет в Аргентине работу по регистрации вакцины "Спутник М" для подростков", - сказал Ушаков.
Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала "Спутник V" в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины.
В декабре прошлого года в Аргентине было одобрено применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
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Распространение коронавирусаАргентинаРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19В миреЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирусыВакцина "Спутник М"
 
 
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