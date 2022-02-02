Запад ждет спираль унижения и упадка из-за Украины

В Британии предупредили Запад о "спирали унижения и упадка" из-за Украины
Журналистка Daily Telegraph Джакобс предрекла Западу "спираль унижения" из-за Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Судьба Запада висит на волоске из-за украинского кризиса, пишет журналистка Шерилл Джакобс в статье для The Daily Telegraph.
Начиная с холодной войны США, по ее мнению, "считали свободу, демократию и права человека высшей точкой эволюции". Именно эта позиция якобы побудила Вашингтон расширить НАТО до российских границ, а Евросоюз приготовился принять Украину в свои ряды. Однако после провальных военных операций в Ираке и Афганистане, финансового кризиса и конфронтации с Россией эта решимость рушится, подчеркнула Джакобс.
"Даже если российский президент решит не вторгаться к своему соседу, в каком-то смысле он уже победил. Союзники Украины уже проговорились, что защищать ее не хотят", — написала репортер.
Кроме того, нынешний кризис, отметила она, обнажил нищету Запада: Германия зависит от российского газа, а Штаты расколоты изнутри идеологическими противоречиями.
Джакобс уверена, что Западу нужна новая идеология, "отстаивающая национальное государство и позволяющая прийти на помощь Украине". Иначе, по ее словам, его ждет "гибельная спираль унижения и упадка" и "конец истории".
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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