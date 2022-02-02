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Запад ждет спираль унижения и упадка из-за Украины

В Британии предупредили Запад о "спирали унижения и упадка" из-за Украины - РИА Новости, 02.02.2022

Запад ждет спираль унижения и упадка из-за Украины

Судьба Запада висит на волоске из-за украинского кризиса, пишет журналистка Шерилл Джакобс в статье для The Daily Telegraph. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T20:06

2022-02-02T20:06

2022-02-02T20:06

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Судьба Запада висит на волоске из-за украинского кризиса, пишет журналистка Шерилл Джакобс в статье для The Daily Telegraph.Начиная с холодной войны США, по ее мнению, "считали свободу, демократию и права человека высшей точкой эволюции". Именно эта позиция якобы побудила Вашингтон расширить НАТО до российских границ, а Евросоюз приготовился принять Украину в свои ряды. Однако после провальных военных операций в Ираке и Афганистане, финансового кризиса и конфронтации с Россией эта решимость рушится, подчеркнула Джакобс."Даже если российский президент решит не вторгаться к своему соседу, в каком-то смысле он уже победил. Союзники Украины уже проговорились, что защищать ее не хотят", — написала репортер.Кроме того, нынешний кризис, отметила она, обнажил нищету Запада: Германия зависит от российского газа, а Штаты расколоты изнутри идеологическими противоречиями.Джакобс уверена, что Западу нужна новая идеология, "отстаивающая национальное государство и позволяющая прийти на помощь Украине". Иначе, по ее словам, его ждет "гибельная спираль унижения и упадка" и "конец истории".В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, нато, евросоюз, сша, россия