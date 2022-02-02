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Суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы Сопчука
Суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 02.02.2022
Суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы Сопчука
Приморский краевой суд, рассмотрев жалобу защиты находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука на его арест, оставил решение о мере пресечения в... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:28
2022-02-02T09:28
происшествия
владивосток
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский краевой суд
единая россия
госдума рф
сергей сопчук
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд, рассмотрев жалобу защиты находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука на его арест, оставил решение о мере пресечения в силе, сообщает суд.СК 26 ноября 2021 года сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд 24 декабря, рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение. В конце декабря Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал Сопчука."Постановлением Фрунзенского районного суда Владивостока от 30 декабря в отношении Сопчука С.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента передачи Сопчука С.А. правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ с момента пересечения государственной границы РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Приморским краевым судом обжалуемое постановление оставлено без изменений и вступило в законную силу", - сообщает суд.
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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд, единая россия, госдума рф, сергей сопчук
09:28 02.02.2022
 
Суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы Сопчука

Суд оставил в силе решение о заочном аресте находящегося в розыске экс-депутата ГД Сопчука

© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
Сергей Сопчук
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд, рассмотрев жалобу защиты находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука на его арест, оставил решение о мере пресечения в силе, сообщает суд.
СК 26 ноября 2021 года сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд 24 декабря, рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение. В конце декабря Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал Сопчука.
"Постановлением Фрунзенского районного суда Владивостока от 30 декабря в отношении Сопчука С.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента передачи Сопчука С.А. правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ с момента пересечения государственной границы РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Приморским краевым судом обжалуемое постановление оставлено без изменений и вступило в законную силу", - сообщает суд.
Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Суд продлил арест депутата Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка
 
ПроисшествияВладивостокРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский краевой судЕдиная РоссияГосдума РФСергей Сопчук
 
 
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