https://ria.ru/20220202/sopchuk-1770612318.html

Суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы Сопчука

Суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 02.02.2022

Суд оставил в силе решение о заочном аресте экс-депутата Госдумы Сопчука

Приморский краевой суд, рассмотрев жалобу защиты находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука на его арест, оставил решение о мере пресечения в... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:28

2022-02-02T09:28

2022-02-02T09:28

происшествия

владивосток

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский краевой суд

единая россия

госдума рф

сергей сопчук

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Приморский краевой суд, рассмотрев жалобу защиты находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука на его арест, оставил решение о мере пресечения в силе, сообщает суд.СК 26 ноября 2021 года сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд 24 декабря, рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение. В конце декабря Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал Сопчука."Постановлением Фрунзенского районного суда Владивостока от 30 декабря в отношении Сопчука С.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента передачи Сопчука С.А. правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ с момента пересечения государственной границы РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ. Приморским краевым судом обжалуемое постановление оставлено без изменений и вступило в законную силу", - сообщает суд.

https://ria.ru/20220111/sud-1767310383.html

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происшествия, владивосток, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд, единая россия, госдума рф, сергей сопчук