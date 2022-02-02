https://ria.ru/20220202/sobol-1770635441.html

Кассация утвердила приговор Соболь в виде года исправительных работ

Кассация утвердила приговор Соболь в виде года исправительных работ - РИА Новости, 02.02.2022

Кассация утвердила приговор Соболь в виде года исправительных работ

Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду отклонил жалобу защиты на приговор бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, передаёт... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:25

2022-02-02T11:25

2022-02-02T11:25

происшествия

стамбул

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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любовь соболь

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду отклонил жалобу защиты на приговор бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, передаёт корреспондент РИА Новости из здания суда.Решение о замене Соболь условного наказания на реальные исправительные работы по делу о проникновении в жилище 19 января уже вступило в силу. Тем не менее сейчас она, по неофициальным данным, находится за границей."Суд постановил: приговор оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья.Представление о замене условного наказания реальным было подано уголовно-исполнительной инспекцией. В обосновании служба указала, что Соболь не исполняет возложенные на нее обязанности, ее местонахождение неизвестно, по месту жительства ее нет.В апреле прошлого года мировой судья назначил Соболь один год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне апелляционная инстанция утвердила приговор.Как установил суд, 21 декабря 2020 года Соболь в компании нескольких людей неоднократно пыталась попасть в квартиру пожилой москвички, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Ей удалось проникнуть в подъезд дома, введя в заблуждение курьера, а затем - и в квартиру пенсионерки.По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ РФ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.В октябре имя Соболь появилось в базе данных МВД разыскиваемых за преступления людей. До этого телеканал RT со ссылкой на источник сообщал, что в августe она улетела в Стамбул. Как отмечали опрошенные РИА Новости юристы, покинуть Россию Соболь на тот момент имела право, поскольку приговор по делу о подстрекательстве тогда еще не вступил в силу.Кроме того, в августе 2021 года Соболь была осуждена по второму уголовному делу, о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей было назначено 1,5 года ограничения свободы.По данным следствия, из-за призывов Соболь люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, "создав угрозу массового заболевания".* Запрещенная в России организация-иноагент

https://ria.ru/20220201/navalnyy-1770455538.html

https://ria.ru/20220126/rozysk-1769571012.html

https://ria.ru/20220201/roskomnadzor-1770540392.html

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происшествия, стамбул, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь