https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html

Кинологи предложили решение проблемы бездомных собак

Кинологи предложили решение проблемы бездомных собак - РИА Новости, 02.02.2022

Кинологи предложили решение проблемы бездомных собак

Количество бездомных собак резко возрастает там, где к разведению, продаже и содержанию питомцев относятся безответственно, обязательная маркировка домашних... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T03:35

2022-02-02T03:35

2022-02-02T03:35

общество

россия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Количество бездомных собак резко возрастает там, где к разведению, продаже и содержанию питомцев относятся безответственно, обязательная маркировка домашних животных могла бы поспособствовать решению этой проблемы, сообщили РИА Новости в Российской кинологической федерации (РКФ).Отмечается, что речь также идет об ответственности "нерадивых разведенцев", продающих своих щенков на различных онлайн-платформах или рынках, и ответственности владельцев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу."Если мы хотим добиться цивилизованного владения, то обязательная регистрация животных станет большим шагом на пути к этому. Она позволит повысить уровень персональной ответственности владельца", - пояснили в РКФ.Таким образом, станет легче привлекать к ответственности безответственных хозяев, например, владелец, который попытается избавиться от животного, не сможет остаться безнаказанным. Если собаку найдут, то считают информацию о владельце и смогут применить к нему штрафные санкции. Облегчатся и поиски пропавших питомцев, поскольку вся информация о хозяине будет находиться в одном месте и будет привязана к личному номеру животного.До сих пор в России нет единой базы учета животных, напомнили кинологи. Маркировка позволит создать такую базу с систематизированными данными. Из нее будет ясно общее количество животных.Система маркировки и учета должна быть простой, понятной и необременительной для владельцев. Сейчас многие не понимают, зачем его животному нужен чип, если, к примеру, он не собирается питомца никуда вывозить, констатировали в РКФ. При этом доносить эту инициативу, по словам кинологов, нужно грамотно, чтобы исключить отказы от животных из-за страха регистрации питомца."Нужно чтобы каждый, у кого уже есть животное и кто только собирается им обзавестись, понимали уровень своей ответственности перед питомцем и обществом. Необходимо популяризировать ответственное отношение к животным, чтобы каждый знал свою роль в этой цепочке. Не допускайте жестокого обращения с животными, не поощряйте разведенцев, увидели бездомных собак – не кормите и не обустраивайте им жилища, сообщите в органы местного самоуправления, чтобы их отловили и поместили в приют", - отмечают кинологи.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. В минувшую среду, 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что в парламенте в течение февраля подготовят законы, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей.

https://ria.ru/20220201/sobaki-1770575660.html

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

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общество, россия