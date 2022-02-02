https://ria.ru/20220202/slazhivanie-1770597360.html

Российские и белорусские военные на учениях приступили к боевому слаживанию

Российские и белорусские военные на учениях приступили к боевому слаживанию - РИА Новости, 02.02.2022

Российские и белорусские военные на учениях приступили к боевому слаживанию

Российские и белорусские военные в ходе проверки сил реагирования Союзного государства приступили к боевому слаживанию на полигонах Белоруссии, в ходе которого... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T05:12

2022-02-02T05:12

2022-02-02T05:12

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белоруссия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские и белорусские военные в ходе проверки сил реагирования Союзного государства приступили к боевому слаживанию на полигонах Белоруссии, в ходе которого они отрабатывают борьбу с незаконными вооруженными формированиями, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что мотострелки, экипажи танков, боевых машин пехоты, артиллеристы и расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов проводят контрольные занятия по тактической и огневой подготовке, вождению боевых машин и другим предметам обучения.Российские подразделения совместно с белорусскими военными в единых боевых порядках отрабатывают различные приемы и способы боевых действий."В ходе этапа боевого слаживания на полигонах отрабатываются вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Целями боевого слаживания является достижение высокого уровня готовности подразделений к совместным действиям", - подчеркнули в Минобороны.Проверка сил Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/ucheniya-1770475111.html

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безопасность, белоруссия, россия