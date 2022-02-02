https://ria.ru/20220202/simptomy-1770594344.html

Инфекционист назвал симптомы "стелс-омикрона"

Инфекционист назвал симптомы "стелс-омикрона" - РИА Новости, 02.02.2022

Инфекционист назвал симптомы "стелс-омикрона"

Симптомами нового подвида штамма коронавируса "омикрон" являются кашель и потеря обоняния, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T03:22

2022-02-02T03:22

2022-02-02T03:24

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Симптомами нового подвида штамма коронавируса "омикрон" являются кашель и потеря обоняния, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Подвид "омикрона" BA.2 или "стелс-омикрон" был выявлен в Алжире в январе.Он добавил, что по имеющимся данным, с учетом высокого процента вакцинированных среди населения Дании (где фиксируется большой рост распространения данного подвида "омикрона"), этот подвид не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом. "К нему отнеслись также, как к "омикрону", и с сегодняшнего дня сняли все ковидные ограничения", - напомнил врач."По опыту Дании можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм "омикрона" больших проблем не вызывает", - подытожил Поздняков.Ранее из научно-медицинских источников стало известно, что "омикрон" разновидности BA.2 сейчас активно распространяется в Дании, Великобритании, Германии, Индии и на Филиппинах. Ученые не исключают, что BA.2 может стать доминирующим вариантом коронавируса, однако пока ясных оснований для тревоги нет.

https://ria.ru/20220202/patsienty-1770592544.html

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