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Инфекционист назвал симптомы "стелс-омикрона"
Инфекционист назвал симптомы "стелс-омикрона" - РИА Новости, 02.02.2022
Инфекционист назвал симптомы "стелс-омикрона"
Симптомами нового подвида штамма коронавируса "омикрон" являются кашель и потеря обоняния, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T03:22
2022-02-02T03:24
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Симптомами нового подвида штамма коронавируса "омикрон" являются кашель и потеря обоняния, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.Подвид "омикрона" BA.2 или "стелс-омикрон" был выявлен в Алжире в январе.Он добавил, что по имеющимся данным, с учетом высокого процента вакцинированных среди населения Дании (где фиксируется большой рост распространения данного подвида "омикрона"), этот подвид не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом. "К нему отнеслись также, как к "омикрону", и с сегодняшнего дня сняли все ковидные ограничения", - напомнил врач."По опыту Дании можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм "омикрона" больших проблем не вызывает", - подытожил Поздняков.Ранее из научно-медицинских источников стало известно, что "омикрон" разновидности BA.2 сейчас активно распространяется в Дании, Великобритании, Германии, Индии и на Филиппинах. Ученые не исключают, что BA.2 может стать доминирующим вариантом коронавируса, однако пока ясных оснований для тревоги нет.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии
03:22 02.02.2022 (обновлено: 03:24 02.02.2022)
 
Инфекционист назвал симптомы "стелс-омикрона"

Инфекционист Поздняков назвал симптомами "стелс-омикрона" кашель и потерю обоняния

© РИА Новости / пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба Роспотребнадзора
Перейти в фотобанк
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Симптомами нового подвида штамма коронавируса "омикрон" являются кашель и потеря обоняния, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
Подвид "омикрона" BA.2 или "стелс-омикрон" был выявлен в Алжире в январе.
"Симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет - иммунизирован человек или нет", - рассказал Поздняков.
Он добавил, что по имеющимся данным, с учетом высокого процента вакцинированных среди населения Дании (где фиксируется большой рост распространения данного подвида "омикрона"), этот подвид не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом. "К нему отнеслись также, как к "омикрону", и с сегодняшнего дня сняли все ковидные ограничения", - напомнил врач.
"По опыту Дании можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм "омикрона" больших проблем не вызывает", - подытожил Поздняков.
Ранее из научно-медицинских источников стало известно, что "омикрон" разновидности BA.2 сейчас активно распространяется в Дании, Великобритании, Германии, Индии и на Филиппинах. Ученые не исключают, что BA.2 может стать доминирующим вариантом коронавируса, однако пока ясных оснований для тревоги нет.
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