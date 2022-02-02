https://ria.ru/20220202/simonyan-1770727373.html

Симоньян заявила, что у RT DE есть права на вещание в ФРГ и других странах

Симоньян заявила, что у RT DE есть права на вещание в ФРГ и других странах - РИА Новости, 02.02.2022

Симоньян заявила, что у RT DE есть права на вещание в ФРГ и других странах

Главред Sputnik, RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT DE не прекратит вещание, несмотря на запрет со стороны... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T18:10

2022-02-02T18:10

2022-02-02T20:20

германия

маргарита симоньян

rt deutsch

телеканал rt

сергей лавров

анна белкина

анналена бербок

люксембург (государство)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764044564_0:113:3029:1817_1920x0_80_0_0_d27949da510a1e74cd41708359ded13b.jpg

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главред Sputnik, RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT DE не прекратит вещание, несмотря на запрет со стороны германского медиарегулятора MABB. Комментарий медиаменеджера опубликован в ее телеграм-канале.Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ.Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Компания RT DE Productions обжалует решение в суде. Об этом заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, отметив, что канал продолжит вещание из Москвы.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у ведомства есть основания считать решение политическим. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве его коллегу Анналену Бербок попросили прокомментировать эту ситуацию, и она стала утверждать, что у работников этого СМИ "всегда есть доступ к журналистской деятельности".

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/rt-1770067768.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/rt-1765851824.html

германия

люксембург (государство)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, маргарита симоньян, rt deutsch, телеканал rt, сергей лавров, анна белкина, анналена бербок, люксембург (государство), москва, youtube