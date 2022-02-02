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Симоньян заявила, что у RT DE есть права на вещание в ФРГ и других странах
Симоньян заявила, что у RT DE есть права на вещание в ФРГ и других странах - РИА Новости, 02.02.2022
Симоньян заявила, что у RT DE есть права на вещание в ФРГ и других странах
Главред Sputnik, RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT DE не прекратит вещание, несмотря на запрет со стороны... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T18:10
2022-02-02T20:20
германия
маргарита симоньян
rt deutsch
телеканал rt
сергей лавров
анна белкина
анналена бербок
люксембург (государство)
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главред Sputnik, RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT DE не прекратит вещание, несмотря на запрет со стороны германского медиарегулятора MABB. Комментарий медиаменеджера опубликован в ее телеграм-канале.Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ.Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Компания RT DE Productions обжалует решение в суде. Об этом заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, отметив, что канал продолжит вещание из Москвы.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у ведомства есть основания считать решение политическим. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве его коллегу Анналену Бербок попросили прокомментировать эту ситуацию, и она стала утверждать, что у работников этого СМИ "всегда есть доступ к журналистской деятельности".
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/rt-1770067768.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211228/rt-1765851824.html
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германия, маргарита симоньян, rt deutsch, телеканал rt, сергей лавров, анна белкина, анналена бербок, люксембург (государство), москва, youtube
18:10 02.02.2022 (обновлено: 20:20 02.02.2022)
 
Симоньян заявила, что у RT DE есть права на вещание в ФРГ и других странах

Симоньян назвала полною чушью запрет немецкого регулятора на вещание телеканала RT DE в ФРГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Главред Sputnik, RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT DE не прекратит вещание, несмотря на запрет со стороны германского медиарегулятора MABB. Комментарий медиаменеджера опубликован в ее телеграм-канале.

"RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Это полная чушь. Вещать не прекратим. Это как если бы Роскомнадзор запретил Deutsche Welle вещание на их собственном сайте. Стоит попробовать, кстати", — написала она.

Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ.
Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 19:58В мире
Источник рассказал, чем Москва может ответить на притеснение RT в Германии
Компания RT DE Productions обжалует решение в суде. Об этом заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, отметив, что канал продолжит вещание из Москвы.
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у ведомства есть основания считать решение политическим. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве его коллегу Анналену Бербок попросили прокомментировать эту ситуацию, и она стала утверждать, что у работников этого СМИ "всегда есть доступ к журналистской деятельности".
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ГерманияМаргарита СимоньянRT DeutschТелеканал RTСергей ЛавровАнна БелкинаАнналена БербокЛюксембург (государство)МоскваYouTube
 
 
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