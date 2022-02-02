Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/signal-1770680567.html
Эксперт назвал вылет американских "самолетов Судного дня" сигналом Москве
Эксперт назвал вылет американских "самолетов Судного дня" сигналом Москве - РИА Новости, 02.02.2022
Эксперт назвал вылет американских "самолетов Судного дня" сигналом Москве
США в среду утром подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, это может быть сигналом Москве о том, что американские ВС находятся в состоянии... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T14:51
2022-02-02T22:53
дмитрий песков
россия
киев
сша
вооруженные силы сша
военно-морские силы сша
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg
ПАРИЖ, 2 фев — РИА Новости, Анастасия Иванова. США в среду утром подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, это может быть сигналом Москве о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заявил РИА Новости директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе."Этим утром (7:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", — рассказал Денесе, добавив, что данная информация взята аналитиками с сайта Flightradar.Самолеты Boeing E-6B Mercury ВМС США являются так называемыми самолетами Судного дня — воздушными командными пунктами на случай отражения ядерного удара. По словам эксперта, это очень специфическая модель самолета Е-6, такие полеты наблюдаются время от времени, особенно в ходе ежегодных учений американских ядерных сил.Согласно данным сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты поднимаются в воздух ежедневно, однако Денесе обращает внимание на то, что в этот раз сразу три воздушных судна находились в небе одновременно."Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве. &lt;...&gt; Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", — отметил бывший разведчик.В то же время собеседник агентства считает, что такие действия США — "не более чем жестикуляция".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html
https://ria.ru/20220202/mnogopolyarnost-1770626405.html
россия
киев
сша
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_87a1aa1e49cd5d5d7faf842a302e3d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, киев, сша, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша, нато, в мире, москва, украина
14:51 02.02.2022 (обновлено: 22:53 02.02.2022)
 
Эксперт назвал вылет американских "самолетов Судного дня" сигналом Москве

Французский эксперт Денесе: США подняли в воздух три "самолета Судного дня"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг США
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 фев — РИА Новости, Анастасия Иванова. США в среду утром подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, это может быть сигналом Москве о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заявил РИА Новости директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
"Этим утром (7:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", — рассказал Денесе, добавив, что данная информация взята аналитиками с сайта Flightradar.
Флаг НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
10:17
Pais утверждает, что в ее распоряжении появился ответ России от США и НАТО
Самолеты Boeing E-6B Mercury ВМС США являются так называемыми самолетами Судного дня — воздушными командными пунктами на случай отражения ядерного удара. По словам эксперта, это очень специфическая модель самолета Е-6, такие полеты наблюдаются время от времени, особенно в ходе ежегодных учений американских ядерных сил.
Согласно данным сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты поднимаются в воздух ежедневно, однако Денесе обращает внимание на то, что в этот раз сразу три воздушных судна находились в небе одновременно.
"Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве. <...> Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", — отметил бывший разведчик.
В то же время собеседник агентства считает, что такие действия США — "не более чем жестикуляция".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
10:47
TAC: Путин опередил США, поняв новый принцип мирового порядка
 
Дмитрий ПесковРоссияКиевСШАВооруженные силы СШАВоенно-морские силы СШАНАТОВ миреМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала