https://ria.ru/20220202/signal-1770680567.html

Эксперт назвал вылет американских "самолетов Судного дня" сигналом Москве

Эксперт назвал вылет американских "самолетов Судного дня" сигналом Москве - РИА Новости, 02.02.2022

Эксперт назвал вылет американских "самолетов Судного дня" сигналом Москве

США в среду утром подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, это может быть сигналом Москве о том, что американские ВС находятся в состоянии... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:51

2022-02-02T14:51

2022-02-02T22:53

дмитрий песков

россия

киев

сша

вооруженные силы сша

военно-морские силы сша

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767059191_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_9406c849d8c067cc50e91555e2b52b8a.jpg

ПАРИЖ, 2 фев — РИА Новости, Анастасия Иванова. США в среду утром подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, это может быть сигналом Москве о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заявил РИА Новости директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе."Этим утром (7:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", — рассказал Денесе, добавив, что данная информация взята аналитиками с сайта Flightradar.Самолеты Boeing E-6B Mercury ВМС США являются так называемыми самолетами Судного дня — воздушными командными пунктами на случай отражения ядерного удара. По словам эксперта, это очень специфическая модель самолета Е-6, такие полеты наблюдаются время от времени, особенно в ходе ежегодных учений американских ядерных сил.Согласно данным сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты поднимаются в воздух ежедневно, однако Денесе обращает внимание на то, что в этот раз сразу три воздушных судна находились в небе одновременно."Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве. <...> Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы", — отметил бывший разведчик.В то же время собеседник агентства считает, что такие действия США — "не более чем жестикуляция".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/politika-1770620628.html

https://ria.ru/20220202/mnogopolyarnost-1770626405.html

россия

киев

сша

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, россия, киев, сша, вооруженные силы сша, военно-морские силы сша, нато, в мире, москва, украина