14:51 02.02.2022 (обновлено: 22:53 02.02.2022)
Эксперт назвал вылет американских "самолетов Судного дня" сигналом Москве
Французский эксперт Денесе: США подняли в воздух три "самолета Судного дня"
ПАРИЖ, 2 фев — РИА Новости, Анастасия Иванова. США в среду утром подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, это может быть сигналом Москве о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности, заявил РИА Новости директор Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
"Этим утром (7:56 UTC) наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов", — рассказал Денесе, добавив, что данная информация взята аналитиками с сайта Flightradar.
Самолеты Boeing E-6B Mercury ВМС США являются так называемыми самолетами Судного дня — воздушными командными пунктами на случай отражения ядерного удара. По словам эксперта, это очень специфическая модель самолета Е-6, такие полеты наблюдаются время от времени, особенно в ходе ежегодных учений американских ядерных сил.
Согласно данным сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты поднимаются в воздух ежедневно, однако Денесе обращает внимание на то, что в этот раз сразу три воздушных судна находились в небе одновременно.
В то же время собеседник агентства считает, что такие действия США — "не более чем жестикуляция".
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