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Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.02.2022
Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:01
2022-02-02T23:18
германия
олаф шольц
россия
владимир путин
в мире
украина
сша
москва
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным."Я работаю активно со всеми союзниками и пантерами в Европейском союзе по вопросу Украины - едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо. Я поеду в США (7 февраля), я также в ближайшее время будут говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать)", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.Он отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече с Путиным, Шольц заявил, что "это запланировано и вскоре состоится"."Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы", - отметил Шольц.
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германия, олаф шольц, россия, владимир путин, в мире, украина, сша, москва, нато
23:01 02.02.2022 (обновлено: 23:18 02.02.2022)
 
Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что встретится с Путиным в Москве в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным.
"Я работаю активно со всеми союзниками и пантерами в Европейском союзе по вопросу Украины - едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо. Я поеду в США (7 февраля), я также в ближайшее время будут говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать)", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.
Он отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече с Путиным, Шольц заявил, что "это запланировано и вскоре состоится".
"Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы", - отметил Шольц.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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МИД объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
 
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