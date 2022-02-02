https://ria.ru/20220202/sholts-1770764636.html

Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время

Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.02.2022

Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T23:01

2022-02-02T23:01

2022-02-02T23:18

германия

олаф шольц

россия

владимир путин

в мире

украина

сша

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179423_0:38:3180:1827_1920x0_80_0_0_1037f4c384b38ad7531ced9248d9885f.jpg

БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным."Я работаю активно со всеми союзниками и пантерами в Европейском союзе по вопросу Украины - едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо. Я поеду в США (7 февраля), я также в ближайшее время будут говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать)", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.Он отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече с Путиным, Шольц заявил, что "это запланировано и вскоре состоится"."Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы", - отметил Шольц.

https://ria.ru/20220202/rt-1770749271.html

германия

россия

украина

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, олаф шольц, россия, владимир путин, в мире, украина, сша, москва, нато