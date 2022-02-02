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Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время - РИА Новости, 02.02.2022
Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T23:01
2022-02-02T23:01
2022-02-02T23:18
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 2 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что "в ближайшее время" посетит Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным."Я работаю активно со всеми союзниками и пантерами в Европейском союзе по вопросу Украины - едва ли еще какая-то тема занимает у нас больше времени. Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо. Я поеду в США (7 февраля), я также в ближайшее время будут говорить в Москве о вопросах, которые необходимо (обсуждать)", - сказал он в интервью телеканалу ZDF.Он отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. На уточняющий вопрос, идет ли речь о встрече с Путиным, Шольц заявил, что "это запланировано и вскоре состоится"."Как вы знаете, мы всегда вовремя сообщаем, когда появляются четкие планы", - отметил Шольц.
https://ria.ru/20220202/rt-1770749271.html
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германия, олаф шольц, россия, владимир путин, в мире, украина, сша, москва, нато
23:01 02.02.2022 (обновлено: 23:18 02.02.2022)
Канцлер ФРГ заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что встретится с Путиным в Москве в ближайшее время