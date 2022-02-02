https://ria.ru/20220202/shestun-1770715672.html
Кассация признала приговор Шестуну законным
Кассация признала приговор Шестуну законным - РИА Новости, 02.02.2022
Кассация признала приговор Шестуну законным
Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным 15-летний приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T17:34
2022-02-02T17:34
2022-02-02T17:47
происшествия
московская область (подмосковье)
серпуховский район
московский областной суд
александр шестун
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным 15-летний приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщила РИА Новости его жена Юлия Шестун."Кассационный суд оставил приговор без изменений, на разбирательство ушло менее часа. Мы продолжим обжаловать приговор, будем подавать жалобы в Верховный суд РФ и ЕСПЧ", - рассказала собеседница агентства.Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд впоследствии признал приговор законным.Шестун не признал вину во вменяемых преступлениях, в этой связи в СИЗО и колонии он несколько раз держал голодовки.
https://ria.ru/20210819/delo-1746323705.html
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происшествия, московская область (подмосковье), серпуховский район, московский областной суд, александр шестун
17:34 02.02.2022 (обновлено: 17:47 02.02.2022)
Кассация признала приговор Шестуну законным
Кассация признала приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну законным