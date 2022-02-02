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Шоубиз
https://ria.ru/20220202/shakira-1770538356.html
Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45
Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45 - РИА Новости, 02.02.2022
Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45
45 лет исполнилось Шакире. Суперзвезда начала карьеру в 1994 году, когда вышел ее первый альбом, но мировая слава пришла к ней намного позже. Сегодня все треки... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:47
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шоубиз
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Сегодня 45 лет исполнилось Шакире. Суперзвезда начала карьеру в 1994 году, когда вышел ее первый альбом, но мировая слава пришла к ней намного позже. Сегодня все треки певицы – это оригинальное сочетание ее необычного голоса и этнических инструментов, а каждое выступление – это яркое шоу. Подробнее о Шакире – в фотоленте РИА Новости.
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шакира, фото
10:47 02.02.2022
 

Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Сегодня 45 лет исполнилось Шакире. Суперзвезда начала карьеру в 1994 году, когда вышел ее первый альбом, но мировая слава пришла к ней намного позже. Сегодня все треки певицы – это оригинальное сочетание ее необычного голоса и этнических инструментов, а каждое выступление – это яркое шоу. Подробнее о Шакире – в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / WILFREDO LEE

Шакира родилась в Барранкилье – городе на севере Колумбии. В переводе с арабского ее имя означает "благодарная", а в переводе с хинди — "богиня света".

Певица Шакира с щенком, подаренным ей фанатом, во время раздачи автографов в Майами. 14 ноября 2001 год
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Шакира родилась в Барранкилье – городе на севере Колумбии. В переводе с арабского ее имя означает "благодарная", а в переводе с хинди — "богиня света".

© AP Photo / WILFREDO LEE
© AFP 2022 / Roberto Schmidt

У ее отца – ливанские корни, а у матери – испанские и итальянские. У артистки восемь (!) единокровных сестер и братьев от предыдущего брака отца.

 Шакира со своими родителями на церемонии вручения наград Billboard Latin Music Awards 22 апреля 1999 года
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У ее отца – ливанские корни, а у матери – испанские и итальянские. У артистки восемь (!) единокровных сестер и братьев от предыдущего брака отца.

© AFP 2022 / Roberto Schmidt
© AFP 2022 / Oscar Bernasconi

Уже в четыре года певица написала свое первое стихотворение: потом тексты, которые будут написаны на подаренной отцом пишущей машинке, лягут в основу ее творчества.

Певица Шакира в машине со своим бойфрендом Антонио Де Ла Руа, сыном президента Аргентины. 28 сентября 2000 года
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Уже в четыре года певица написала свое первое стихотворение: потом тексты, которые будут написаны на подаренной отцом пишущей машинке, лягут в основу ее творчества.

© AFP 2022 / Oscar Bernasconi
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello

Первый опыт вокального обучения Шакиры оказался не слишком удачным: учитель музыки в школьном хоре сказал, что она поет "как козел". Виной тому – сильное вибрато и своеобразный тембр голоса.

Певица Шакира выступает на вручении наград Billboard Music Awards
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Первый опыт вокального обучения Шакиры оказался не слишком удачным: учитель музыки в школьном хоре сказал, что она поет "как козел". Виной тому – сильное вибрато и своеобразный тембр голоса.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
© @instagram/shakira

Мировой успех Шакире принес трек Whenever, wherever с первого англоязычного альбома. Он вышел в 2001 году. Композиция многим показалась необычной из-за таких инструментов как чаранго и флейта Пана. Они характерны для музыки инков: благодаря их умелой современной обработке композиция надолго заняла верхние строчки чартов.

Стоп-кадр разговора принца Уильяма и Шакиры
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Мировой успех Шакире принес трек Whenever, wherever с первого англоязычного альбома. Он вышел в 2001 году. Композиция многим показалась необычной из-за таких инструментов как чаранго и флейта Пана. Они характерны для музыки инков: благодаря их умелой современной обработке композиция надолго заняла верхние строчки чартов.

© @instagram/shakira
© AP Photo / Mark J. Terrill

Оригинальная манера пения вкупе с этническими танцами в итоге стала визитной карточкой артистки. Еще в школе Шакира брала уроки танцев живота – теперь ни одно выступление не обходится без них. Еще одна отличительная черта певицы – копна длинных светлых волос и открытые костюмы, подчеркивающие спортивную фигуру. Часто на сцене Шакира выступает босиком.

Шакира во время выступления на 49th Annual Grammy Awards в Лос-Анджелесе. 2007 год
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Оригинальная манера пения вкупе с этническими танцами в итоге стала визитной карточкой артистки. Еще в школе Шакира брала уроки танцев живота – теперь ни одно выступление не обходится без них. Еще одна отличительная черта певицы – копна длинных светлых волос и открытые костюмы, подчеркивающие спортивную фигуру. Часто на сцене Шакира выступает босиком.

© AP Photo / Mark J. Terrill
© AFP 2022 / Jewel Samad

Интересы Шакиры не ограничиваются музыкой – она снималась в сериалах и рекламе, работала над созданием собственного парфюмерного бренда, была наставницей в нескольких сезонах шоу The Voice. Певица также активно занимается благотворительностью – она основала фонд со специальными школами для бедных детей по всей Колумбии.

Певица Шакира выступает в рамках Чемпионата мира по футболу в Йоханнесбурге, 2010 год
7 из 10

Интересы Шакиры не ограничиваются музыкой – она снималась в сериалах и рекламе, работала над созданием собственного парфюмерного бренда, была наставницей в нескольких сезонах шоу The Voice. Певица также активно занимается благотворительностью – она основала фонд со специальными школами для бедных детей по всей Колумбии.

© AFP 2022 / Jewel Samad
© AP Photo / Hassan Ammar

Не забывает звезда и про образование – в 2007 году она поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на курс "История Западной Цивилизации". Почти никто из преподавателей и студентов ее не узнал, поскольку она представилась своим менее известным именем Изабель Мебара. По данным СМИ, IQ артистки – 140.

Певица Шакира выступает во время Чемпионата мира по футболу в Южной Африке, 2010 год
8 из 10

Не забывает звезда и про образование – в 2007 году она поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на курс "История Западной Цивилизации". Почти никто из преподавателей и студентов ее не узнал, поскольку она представилась своим менее известным именем Изабель Мебара. По данным СМИ, IQ артистки – 140.

© AP Photo / Hassan Ammar
© AP Photo / Manu Fernandez

Более 10 лет артистка встречалась с аргентинским адвокатом, однако их пути разошлись. Настоящей любовью звезды стал испанский футболист Жерар Пике. Защитник каталонской "Барселоны" принял участие в съемках клипа Waka, waka певицы, приуроченного к Чемпионату мира по футболу в 2010 году. Сегодня пара воспитывает двоих сыновей.

Певица Шакира целуется с мужем Жераром Пике
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Более 10 лет артистка встречалась с аргентинским адвокатом, однако их пути разошлись. Настоящей любовью звезды стал испанский футболист Жерар Пике. Защитник каталонской "Барселоны" принял участие в съемках клипа Waka, waka певицы, приуроченного к Чемпионату мира по футболу в 2010 году. Сегодня пара воспитывает двоих сыновей.

© AP Photo / Manu Fernandez
© РИА Новости / Антон Спирин / Перейти в фотобанк

Шакира признавалась, что не употребляет алкоголь, не курит и не любит кофе. А вот ее настоящая гастрономическая слабость – шоколад.

Концерт певицы Шакиры в СК Олимпийский в Москве
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Шакира признавалась, что не употребляет алкоголь, не курит и не любит кофе. А вот ее настоящая гастрономическая слабость – шоколад.

© РИА Новости / Антон Спирин
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