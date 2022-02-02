Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45
Шакира родилась в Барранкилье – городе на севере Колумбии. В переводе с арабского ее имя означает "благодарная", а в переводе с хинди — "богиня света".
Шакира родилась в Барранкилье – городе на севере Колумбии. В переводе с арабского ее имя означает "благодарная", а в переводе с хинди — "богиня света".
У ее отца – ливанские корни, а у матери – испанские и итальянские. У артистки восемь (!) единокровных сестер и братьев от предыдущего брака отца.
У ее отца – ливанские корни, а у матери – испанские и итальянские. У артистки восемь (!) единокровных сестер и братьев от предыдущего брака отца.
Уже в четыре года певица написала свое первое стихотворение: потом тексты, которые будут написаны на подаренной отцом пишущей машинке, лягут в основу ее творчества.
Уже в четыре года певица написала свое первое стихотворение: потом тексты, которые будут написаны на подаренной отцом пишущей машинке, лягут в основу ее творчества.
Первый опыт вокального обучения Шакиры оказался не слишком удачным: учитель музыки в школьном хоре сказал, что она поет "как козел". Виной тому – сильное вибрато и своеобразный тембр голоса.
Первый опыт вокального обучения Шакиры оказался не слишком удачным: учитель музыки в школьном хоре сказал, что она поет "как козел". Виной тому – сильное вибрато и своеобразный тембр голоса.
Мировой успех Шакире принес трек Whenever, wherever с первого англоязычного альбома. Он вышел в 2001 году. Композиция многим показалась необычной из-за таких инструментов как чаранго и флейта Пана. Они характерны для музыки инков: благодаря их умелой современной обработке композиция надолго заняла верхние строчки чартов.
Мировой успех Шакире принес трек Whenever, wherever с первого англоязычного альбома. Он вышел в 2001 году. Композиция многим показалась необычной из-за таких инструментов как чаранго и флейта Пана. Они характерны для музыки инков: благодаря их умелой современной обработке композиция надолго заняла верхние строчки чартов.
Оригинальная манера пения вкупе с этническими танцами в итоге стала визитной карточкой артистки. Еще в школе Шакира брала уроки танцев живота – теперь ни одно выступление не обходится без них. Еще одна отличительная черта певицы – копна длинных светлых волос и открытые костюмы, подчеркивающие спортивную фигуру. Часто на сцене Шакира выступает босиком.
Оригинальная манера пения вкупе с этническими танцами в итоге стала визитной карточкой артистки. Еще в школе Шакира брала уроки танцев живота – теперь ни одно выступление не обходится без них. Еще одна отличительная черта певицы – копна длинных светлых волос и открытые костюмы, подчеркивающие спортивную фигуру. Часто на сцене Шакира выступает босиком.
Интересы Шакиры не ограничиваются музыкой – она снималась в сериалах и рекламе, работала над созданием собственного парфюмерного бренда, была наставницей в нескольких сезонах шоу The Voice. Певица также активно занимается благотворительностью – она основала фонд со специальными школами для бедных детей по всей Колумбии.
Интересы Шакиры не ограничиваются музыкой – она снималась в сериалах и рекламе, работала над созданием собственного парфюмерного бренда, была наставницей в нескольких сезонах шоу The Voice. Певица также активно занимается благотворительностью – она основала фонд со специальными школами для бедных детей по всей Колумбии.
Не забывает звезда и про образование – в 2007 году она поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на курс "История Западной Цивилизации". Почти никто из преподавателей и студентов ее не узнал, поскольку она представилась своим менее известным именем Изабель Мебара. По данным СМИ, IQ артистки – 140.
Не забывает звезда и про образование – в 2007 году она поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на курс "История Западной Цивилизации". Почти никто из преподавателей и студентов ее не узнал, поскольку она представилась своим менее известным именем Изабель Мебара. По данным СМИ, IQ артистки – 140.
Более 10 лет артистка встречалась с аргентинским адвокатом, однако их пути разошлись. Настоящей любовью звезды стал испанский футболист Жерар Пике. Защитник каталонской "Барселоны" принял участие в съемках клипа Waka, waka певицы, приуроченного к Чемпионату мира по футболу в 2010 году. Сегодня пара воспитывает двоих сыновей.
Более 10 лет артистка встречалась с аргентинским адвокатом, однако их пути разошлись. Настоящей любовью звезды стал испанский футболист Жерар Пике. Защитник каталонской "Барселоны" принял участие в съемках клипа Waka, waka певицы, приуроченного к Чемпионату мира по футболу в 2010 году. Сегодня пара воспитывает двоих сыновей.
Шакира признавалась, что не употребляет алкоголь, не курит и не любит кофе. А вот ее настоящая гастрономическая слабость – шоколад.
Шакира признавалась, что не употребляет алкоголь, не курит и не любит кофе. А вот ее настоящая гастрономическая слабость – шоколад.