https://ria.ru/20220202/shakira-1770538356.html

Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45

Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45 - РИА Новости, 02.02.2022

Колумбийская суперзвезда: Шакире – 45

45 лет исполнилось Шакире. Суперзвезда начала карьеру в 1994 году, когда вышел ее первый альбом, но мировая слава пришла к ней намного позже. Сегодня все треки... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:47

2022-02-02T10:47

2022-02-02T10:47

шоубиз

шакира

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Сегодня 45 лет исполнилось Шакире. Суперзвезда начала карьеру в 1994 году, когда вышел ее первый альбом, но мировая слава пришла к ней намного позже. Сегодня все треки певицы – это оригинальное сочетание ее необычного голоса и этнических инструментов, а каждое выступление – это яркое шоу. Подробнее о Шакире – в фотоленте РИА Новости.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шакира, фото