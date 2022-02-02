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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220202/series-1770639979.html
Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон
Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон - РИА Новости, 02.02.2022
Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон
Стриминговый сервис Paramount+ продлил сериал Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером в главной роли на второй сезон, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T16:15
2022-02-02T16:15
культура
новости культуры
кино и сериалы
джереми реннер
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Paramount+ продлил сериал Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером в главной роли на второй сезон, сообщает Deadline. Сериал стартовал в ноябре 2021 года. Последний, десятый эпизод, вышел в эфир 9 января. Шоу почти сразу получило положительные отзывы и стало вторым по популярности оригинальным проектом Paramount + после "1883" — приквела "Йеллоустоуна". Оба проекта тоже снял Шеридан. Дата начала съемок и выхода новых серий пока не объявлена.Известно, что Реннер (Соколиный глаз в фильмах Marvel) снова вернется к роли Майка Макласки. Его герой — бывший заключенный, который работает неофициальным мэром небольшого города Кингстаун и решает непростые задачи, часто связанные с криминалом. В первом сезона вместе с Джереми Реннером также снялись Дайан Уист, Кайл Чендлер, Хью Диллон, Тейлор Хэндли, Эмма Лэрд и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, джереми реннер
16:15 02.02.2022
 
Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон

Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон

© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)Кадр из сериала "Мэр Кингстауна"
Кадр из сериала Мэр Кингстауна
© MTV Entertainment Studios, Bosque Ranch Productions, 101 Studios (2021 – ...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Paramount+ продлил сериал Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером в главной роли на второй сезон, сообщает Deadline.
Сериал стартовал в ноябре 2021 года. Последний, десятый эпизод, вышел в эфир 9 января. Шоу почти сразу получило положительные отзывы и стало вторым по популярности оригинальным проектом Paramount + после "1883" — приквела "Йеллоустоуна". Оба проекта тоже снял Шеридан.
Дата начала съемок и выхода новых серий пока не объявлена.
Известно, что Реннер (Соколиный глаз в фильмах Marvel) снова вернется к роли Майка Макласки. Его герой — бывший заключенный, который работает неофициальным мэром небольшого города Кингстаун и решает непростые задачи, часто связанные с криминалом.
В первом сезона вместе с Джереми Реннером также снялись Дайан Уист, Кайл Чендлер, Хью Диллон, Тейлор Хэндли, Эмма Лэрд и другие.
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