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Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон

Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон - РИА Новости, 02.02.2022

Сериал "Мэр Кингстауна" продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Paramount+ продлил сериал Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером в главной роли на второй сезон, сообщает Deadline. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T16:15

2022-02-02T16:15

2022-02-02T16:15

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Стриминговый сервис Paramount+ продлил сериал Тейлора Шеридана "Мэр Кингстауна" с Джереми Реннером в главной роли на второй сезон, сообщает Deadline. Сериал стартовал в ноябре 2021 года. Последний, десятый эпизод, вышел в эфир 9 января. Шоу почти сразу получило положительные отзывы и стало вторым по популярности оригинальным проектом Paramount + после "1883" — приквела "Йеллоустоуна". Оба проекта тоже снял Шеридан. Дата начала съемок и выхода новых серий пока не объявлена.Известно, что Реннер (Соколиный глаз в фильмах Marvel) снова вернется к роли Майка Макласки. Его герой — бывший заключенный, который работает неофициальным мэром небольшого города Кингстаун и решает непростые задачи, часто связанные с криминалом. В первом сезона вместе с Джереми Реннером также снялись Дайан Уист, Кайл Чендлер, Хью Диллон, Тейлор Хэндли, Эмма Лэрд и другие.

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