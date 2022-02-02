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Режиссер "Красного уведомления" снимет сериал по настольной игре

Режиссер "Красного уведомления" снимет сериал по настольной игре - РИА Новости, 02.02.2022

Режиссер "Красного уведомления" снимет сериал по настольной игре

Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по настольной игре "Подземелья и драконы" (Dungeons & Dragons). Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T01:52

2022-02-02T01:52

2022-02-02T01:52

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галь гадот

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Роусон Маршалл Тербер снимет сериал по настольной игре "Подземелья и драконы" (Dungeons & Dragons). Об этом сообщает Deadline. В частности его назначили режиссером и сценаристом пилотного эпизода, так же он выступит в качестве исполнительного продюсера. "Мальчишеская мечта сбылась", — прокомментировал Тербер. Настольная ролевая игра "Подземелья и драконы" впервые была издана в 1974 году. Она пользуется огромной популярностью. По ее мотивам было снято несколько фильмов и мультсериал. А еще она очень нравится персонажам культового проекта "Очень странные дела". Тербер — режиссер комедийного экшена "Красное уведомление", вышедшего на Netflix 12 ноября 2021 года. Главные роли в этом проекте исполнили Райан Рейнольдс, Галь Гадот и Дуэйн Джонсон. В ленте рассказывается об агенте ФБР, который был вынужден объединиться со "вторым самым разыскиваемым похитителем произведений искусства в мире", чтобы выследить воровку арт-объектов номер один.Когда именно выйдет сериал по настольной игре "Подземелья и драконы", пока не было объявлено.

https://ria.ru/20211023/treyler-1755754599.html

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новости культуры, кино и сериалы, райан рейнольдс (актер), галь гадот, дуэйн джонсон