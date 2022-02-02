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Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ
Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ - РИА Новости, 02.02.2022
Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ
"Санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ, так как пространство и меры борьбы с инфекциями общие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:07
2022-02-02T10:07
2022-02-02T11:11
анна попова
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
снг
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. "Санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ, так как пространство и меры борьбы с инфекциями общие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Пространство общее, и меры у нас общие. Конечно, "щит" должен быть общий сегодня. У нас есть поручение президента Российской Федерации о взаимодействии с коллегами в странах Содружества с тем, чтобы помочь им восстановить когда-то бывшую, но утраченную исследовательскую базу по работе с патогенами высокого класса опасности", - сказала Попова.Она отметила, что очень высокий уровень общения и миграции между странами Евразийского экономического союза говорит о том, что эпидемическое пространство одно и в борьбе с инфекциями должны быть общие подходы.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
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анна попова, общество, здоровье - общество, россия, снг, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
10:07 02.02.2022 (обновлено: 11:11 02.02.2022)
Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ
Глава Роспотребнадзора Попова: "санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ