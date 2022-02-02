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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220202/schit-1770619528.html
Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ
Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ - РИА Новости, 02.02.2022
Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ
"Санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ, так как пространство и меры борьбы с инфекциями общие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:07
2022-02-02T11:11
анна попова
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
снг
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. "Санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ, так как пространство и меры борьбы с инфекциями общие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Пространство общее, и меры у нас общие. Конечно, "щит" должен быть общий сегодня. У нас есть поручение президента Российской Федерации о взаимодействии с коллегами в странах Содружества с тем, чтобы помочь им восстановить когда-то бывшую, но утраченную исследовательскую базу по работе с патогенами высокого класса опасности", - сказала Попова.Она отметила, что очень высокий уровень общения и миграции между странами Евразийского экономического союза говорит о том, что эпидемическое пространство одно и в борьбе с инфекциями должны быть общие подходы.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой &gt;&gt;
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анна попова, общество, здоровье - общество, россия, снг, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
10:07 02.02.2022 (обновлено: 11:11 02.02.2022)
 
Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ

Глава Роспотребнадзора Попова: "санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. "Санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ, так как пространство и меры борьбы с инфекциями общие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
"Пространство общее, и меры у нас общие. Конечно, "щит" должен быть общий сегодня. У нас есть поручение президента Российской Федерации о взаимодействии с коллегами в странах Содружества с тем, чтобы помочь им восстановить когда-то бывшую, но утраченную исследовательскую базу по работе с патогенами высокого класса опасности", - сказала Попова.
Она отметила, что очень высокий уровень общения и миграции между странами Евразийского экономического союза говорит о том, что эпидемическое пространство одно и в борьбе с инфекциями должны быть общие подходы.
Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря 2021, 11:41
В России появится федеральная система санитарно-эпидемиологических сведений
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСНГКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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