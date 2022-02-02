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Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ

Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ - РИА Новости, 02.02.2022

Попова выступила за общий "санитарный щит" со странами СНГ

"Санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ, так как пространство и меры борьбы с инфекциями общие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T10:07

2022-02-02T10:07

2022-02-02T11:11

анна попова

распространение коронавируса

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. "Санитарный щит" должен быть общим со странами СНГ, так как пространство и меры борьбы с инфекциями общие, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости."Пространство общее, и меры у нас общие. Конечно, "щит" должен быть общий сегодня. У нас есть поручение президента Российской Федерации о взаимодействии с коллегами в странах Содружества с тем, чтобы помочь им восстановить когда-то бывшую, но утраченную исследовательскую базу по работе с патогенами высокого класса опасности", - сказала Попова.Она отметила, что очень высокий уровень общения и миграции между странами Евразийского экономического союза говорит о том, что эпидемическое пространство одно и в борьбе с инфекциями должны быть общие подходы.Читайте полный текст интервью с Анной Поповой >>

https://ria.ru/20211205/mishustin-1762237163.html

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