https://ria.ru/20220202/sbu-1770635767.html

Киев планирует вывозить личные дела сотрудников СБУ, заявили в Луганске

Киев планирует вывозить личные дела сотрудников СБУ, заявили в Луганске - РИА Новости, 02.02.2022

Киев планирует вывозить личные дела сотрудников СБУ, заявили в Луганске

Киев планирует вывоз дел сотрудников СБ Украины с подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей, заявил в среду на брифинге официальный... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:26

2022-02-02T11:26

2022-02-02T11:52

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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Киев планирует вывоз дел сотрудников СБ Украины с подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей, заявил в среду на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."Так, нашей агентурной разведкой получены данные о том, что глава службы безопасности Украины Баканов отдал распоряжения главному управлению СБУ по Донецкой и Луганской областям подготовить к вывозу личные дела сотрудников, а также досье на наиболее ценных агентов", - заявил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220127/donbass-1769744842.html

https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html

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в мире, украина, служба безопасности украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр