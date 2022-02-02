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Киев планирует вывозить личные дела сотрудников СБУ, заявили в Луганске
Киев планирует вывозить личные дела сотрудников СБУ, заявили в Луганске - РИА Новости, 02.02.2022
Киев планирует вывозить личные дела сотрудников СБУ, заявили в Луганске
Киев планирует вывоз дел сотрудников СБ Украины с подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей, заявил в среду на брифинге официальный... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:26
2022-02-02T11:52
в мире
украина
служба безопасности украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Киев планирует вывоз дел сотрудников СБ Украины с подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей, заявил в среду на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."Так, нашей агентурной разведкой получены данные о том, что глава службы безопасности Украины Баканов отдал распоряжения главному управлению СБУ по Донецкой и Луганской областям подготовить к вывозу личные дела сотрудников, а также досье на наиболее ценных агентов", - заявил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220127/donbass-1769744842.html
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украина
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в мире, украина, служба безопасности украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:26 02.02.2022 (обновлено: 11:52 02.02.2022)
 
Киев планирует вывозить личные дела сотрудников СБУ, заявили в Луганске

Разведка ЛНР: Киев планирует вывоз личных дел сотрудников СБУ из областей Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Киев планирует вывоз дел сотрудников СБ Украины с подконтрольной Киеву территории Луганской и Донецкой областей, заявил в среду на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Так, нашей агентурной разведкой получены данные о том, что глава службы безопасности Украины Баканов отдал распоряжения главному управлению СБУ по Донецкой и Луганской областям подготовить к вывозу личные дела сотрудников, а также досье на наиболее ценных агентов", - заявил Филипоненко.
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Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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