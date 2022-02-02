https://ria.ru/20220202/sapsan-1770762769.html

В Москве возбудили дело о хищениях при оборудовании "Сапсанов" интернетом

В Москве возбудили дело о хищениях при оборудовании "Сапсанов" интернетом - РИА Новости, 02.02.2022

В Москве возбудили дело о хищениях при оборудовании "Сапсанов" интернетом

Транспортная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T22:36

2022-02-02T22:36

2022-02-02T22:40

происшествия

россия

ржд

сапсан

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758518007_0:62:1211:743_1920x0_80_0_0_4581a3f7ee9d05862b3e63146d73b81a.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов "Сапсан", сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Как показала прокурорская проверка, ОАО "РЖД" в 2017 и 2019 годах заключило договоры на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов "Сапсан" на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей."В ходе прокурорской проверки вскрыты факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. При этом исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате стоимость выполненных работ была завышена более чем на 800 миллионов рублей."В связи с этим северным транспортным прокурором направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле транспортного прокурора.

https://ria.ru/20220123/sapsan-1769134289.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ржд, сапсан, москва