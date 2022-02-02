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В Москве возбудили дело о хищениях при оборудовании "Сапсанов" интернетом
В Москве возбудили дело о хищениях при оборудовании "Сапсанов" интернетом - РИА Новости, 02.02.2022
В Москве возбудили дело о хищениях при оборудовании "Сапсанов" интернетом
Транспортная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T22:36
2022-02-02T22:36
2022-02-02T22:40
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве более чем на 800 миллионов рублей при оборудовании интернетом поездов "Сапсан", сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Как показала прокурорская проверка, ОАО "РЖД" в 2017 и 2019 годах заключило договоры на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов "Сапсан" на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей."В ходе прокурорской проверки вскрыты факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. При этом исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате стоимость выполненных работ была завышена более чем на 800 миллионов рублей."В связи с этим северным транспортным прокурором направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле транспортного прокурора.
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происшествия, россия, ржд, сапсан, москва
22:36 02.02.2022 (обновлено: 22:40 02.02.2022)
В Москве возбудили дело о хищениях при оборудовании "Сапсанов" интернетом
В Москве возбудили дело о хищении 800 миллионов рублей при оборудовании "Сапсанов" Сетью