https://ria.ru/20220202/sanktsii-1770610531.html

Посол рассказал о координации усилий с Китаем по противодействию санкциям

Посол рассказал о координации усилий с Китаем по противодействию санкциям - РИА Новости, 02.02.2022

Посол рассказал о координации усилий с Китаем по противодействию санкциям

Москва и Пекин все больше говорят об использовании национальных валют во взаимных расчетах, координируют усилия по противодействию санкциям, заявил посол России РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:12

2022-02-02T09:12

2022-02-02T09:12

в мире

россия

китай

андрей денисов

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Москва и Пекин все больше говорят об использовании национальных валют во взаимных расчетах, координируют усилия по противодействию санкциям, заявил посол России в Китае Андрей Денисов."То, что эти санкции оказывают негативное влияние на некоторые аспекты наших отношений, это, действительно, так. Например, банковские расчеты... Если на тот или иной банк наш, например, наложены санкции, то китайским получателям нашей продукции довольно трудно нам заплатить, хотя они имеют деньги и желание это сделать. Поэтому неслучайно в последние годы мы все больше говорим о более широком использовании национальных валют в расчетах по внешнеторговым операциям", - сказал он в эфире Youtube канала "Cоловьев Live"."Так что те меры противодействия оказываемому на нас санкционному давлению, которые мы можем вместе применять, мы, безусловно, применяем – и, кстати сказать, обсуждаем этот вопрос с китайскими партнерами", - добавил Денисов.

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в мире, россия, китай, андрей денисов