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Эрдоган заявил, что поставки С-400 являются внутренним делом Турции
Эрдоган заявил, что поставки С-400 являются внутренним делом Турции - РИА Новости, 02.02.2022
Эрдоган заявил, что поставки С-400 являются внутренним делом Турции
Поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T07:52
2022-02-02T07:52
2022-02-02T08:00
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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Контракт предполагал опцион еще на один полковой комплект. В конце августа 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в покупке у России второго полка С-400."Соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 является важным шагом с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией. Российские комплексы - очень важная система наступательной обороны. Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет", - сказал Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне.По его словам, страны-члены Североатлантического альянса "вправе самостоятельно принимать решения о закупке вооружений для нужд своих вооруженных сил".
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в мире, турция, россия
07:52 02.02.2022 (обновлено: 08:00 02.02.2022)
Эрдоган заявил, что поставки С-400 являются внутренним делом Турции
Президент Турции Эрдоган заявил, что поставки С-400 не несут негатива в отношении НАТО