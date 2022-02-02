https://ria.ru/20220202/rubl-1770590981.html

Почему рубль ведет себя аномально

Финансист указал на аномальное поведение рубля этой зимой - РИА Новости, 02.02.2022

Почему рубль ведет себя аномально

обратил внимание во время беседы с агентством "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T03:19

2022-02-02T03:19

2022-02-02T03:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Геополитическая ситуация и ужесточение риторики ФРС значительно ослабили рубль в январе, обратил внимание во время беседы с агентством "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.Поэтому, отметил аналитик, не стоит ждать весеннего укрепления рубля до 72–73 за доллар. Хотя, добавил собеседник, у национальной валюты, не будь напряженности во внешней политике, есть потенциал укрепиться и до 70 за доллар."Получается интересный парадокс: обычно в начале года рубль крепкий из-за сезонного фактора, но с мая – в сезон покупки валюты отпускниками – он слабеет. Но этот год не начался с укрепления курса нацвалюты, так что до лета возможно сохранение боковой динамики курса доллара в коридоре 76,5 – 81,5 рублей за доллар", — резюмировал Верников.

https://ria.ru/20220201/kurs-1770440618.html

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экономика, рубль, россия