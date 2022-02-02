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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220202/rubl-1770590981.html
Почему рубль ведет себя аномально
Финансист указал на аномальное поведение рубля этой зимой - РИА Новости, 02.02.2022
Почему рубль ведет себя аномально
обратил внимание во время беседы с агентством "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T03:19
2022-02-02T03:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Геополитическая ситуация и ужесточение риторики ФРС значительно ослабили рубль в январе, обратил внимание во время беседы с агентством "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.Поэтому, отметил аналитик, не стоит ждать весеннего укрепления рубля до 72–73 за доллар. Хотя, добавил собеседник, у национальной валюты, не будь напряженности во внешней политике, есть потенциал укрепиться и до 70 за доллар."Получается интересный парадокс: обычно в начале года рубль крепкий из-за сезонного фактора, но с мая – в сезон покупки валюты отпускниками – он слабеет. Но этот год не начался с укрепления курса нацвалюты, так что до лета возможно сохранение боковой динамики курса доллара в коридоре 76,5 – 81,5 рублей за доллар", — резюмировал Верников.
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экономика, рубль, россия
03:19 02.02.2022
 
Финансист указал на аномальное поведение рубля этой зимой

Финансист Верников заявил об аномальном поведении рубля из-за геополитической ситуации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Денежные купюры и монеты
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Геополитическая ситуация и ужесточение риторики ФРС значительно ослабили рубль в январе, обратил внимание во время беседы с агентством "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
"Нерезиденты продают российские акции и облигации и конвертируют рубли в валюту, а ЦБ РФ, в свою очередь, вынужден покупать валюту в больших количествах, так как сильно выросли цены на нефть и газ, и экспортеры продают на бирже большие объемы валютной выручки", — констатировал специалист последствия геополитического давления, которое никуда не собирается уходить в феврале. А это значит, что нерезиденты пока не намерены возвращаться в российские активы.
Поэтому, отметил аналитик, не стоит ждать весеннего укрепления рубля до 72–73 за доллар. Хотя, добавил собеседник, у национальной валюты, не будь напряженности во внешней политике, есть потенциал укрепиться и до 70 за доллар.
"Получается интересный парадокс: обычно в начале года рубль крепкий из-за сезонного фактора, но с мая – в сезон покупки валюты отпускниками – он слабеет. Но этот год не начался с укрепления курса нацвалюты, так что до лета возможно сохранение боковой динамики курса доллара в коридоре 76,5 – 81,5 рублей за доллар", — резюмировал Верников.
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