https://ria.ru/20220202/rt-1770750398.html

Москва поднимет в ОБСЕ запрет вещания RT DE, заявил зампостпреда России

Москва поднимет в ОБСЕ запрет вещания RT DE, заявил зампостпреда России - РИА Новости, 02.02.2022

Москва поднимет в ОБСЕ запрет вещания RT DE, заявил зампостпреда России

Россия поднимет на площадке ОБСЕ и заседании постоянного совета вопрос о запрете вещания RT DE в Германии и будет требовать от представителя по свободе СМИ... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T20:33

2022-02-02T20:33

2022-02-02T20:48

в мире

германия

россия

телеканал rt

rt deutsch

обсе

тереза рибейру

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_0:140:3036:1848_1920x0_80_0_0_e395f0dde67882a27cd9d3378878135c.jpg

ВЕНА, 2 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия поднимет на площадке ОБСЕ и заседании постоянного совета вопрос о запрете вещания RT DE в Германии и будет требовать от представителя по свободе СМИ внятной реакции на произошедшее, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич."Конечно, мы этот вопрос неоднократно поднимали, поднимаем и будем поднимать на площадке ОБСЕ и в рамках заседаний постоянного совета этой организации и, конечно, будем требовать от представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру внятной реакции на эти по своему характеру совершенно неприкрытые шаги цензуры со стороны германских властей", - сказал дипломат.По его словам, Москву происходящее уже не удивляет, поскольку Запад давно взял курс на информационную войну."Но конечно здесь необходимо актуализировать реакцию профильных международных организаций, потому что и они будут впоследствии нести часть ответственности за современную фрагментацию информационного пространства в Европе, потому что, по сути, в скором времени это информационное полотно превратится в такое поле боя, которое будет изрыто глубокими траншеями информационного противостояния с заборами, колючей проволокой и так далее", - заключил Буякевич.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ ранее официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. В МИД РФ комментируя решение медиарегулятора заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220202/rt-1770749271.html

германия

россия

москва

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, телеканал rt, rt deutsch, обсе, тереза рибейру, москва, европа