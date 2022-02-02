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Москва поднимет в ОБСЕ запрет вещания RT DE, заявил зампостпреда России
Москва поднимет в ОБСЕ запрет вещания RT DE, заявил зампостпреда России - РИА Новости, 02.02.2022
Москва поднимет в ОБСЕ запрет вещания RT DE, заявил зампостпреда России
Россия поднимет на площадке ОБСЕ и заседании постоянного совета вопрос о запрете вещания RT DE в Германии и будет требовать от представителя по свободе СМИ... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T20:33
2022-02-02T20:48
в мире
германия
россия
телеканал rt
rt deutsch
обсе
тереза рибейру
москва
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия поднимет на площадке ОБСЕ и заседании постоянного совета вопрос о запрете вещания RT DE в Германии и будет требовать от представителя по свободе СМИ внятной реакции на произошедшее, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич."Конечно, мы этот вопрос неоднократно поднимали, поднимаем и будем поднимать на площадке ОБСЕ и в рамках заседаний постоянного совета этой организации и, конечно, будем требовать от представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру внятной реакции на эти по своему характеру совершенно неприкрытые шаги цензуры со стороны германских властей", - сказал дипломат.По его словам, Москву происходящее уже не удивляет, поскольку Запад давно взял курс на информационную войну."Но конечно здесь необходимо актуализировать реакцию профильных международных организаций, потому что и они будут впоследствии нести часть ответственности за современную фрагментацию информационного пространства в Европе, потому что, по сути, в скором времени это информационное полотно превратится в такое поле боя, которое будет изрыто глубокими траншеями информационного противостояния с заборами, колючей проволокой и так далее", - заключил Буякевич.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ ранее официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. В МИД РФ комментируя решение медиарегулятора заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
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в мире, германия, россия, телеканал rt, rt deutsch, обсе, тереза рибейру, москва, европа
20:33 02.02.2022 (обновлено: 20:48 02.02.2022)
 
Москва поднимет в ОБСЕ запрет вещания RT DE, заявил зампостпреда России

Зампостпреда России Буякевич: Москва поднимет в ОБСЕ вопрос о запрете вещания RT в ФРГ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЕНА, 2 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия поднимет на площадке ОБСЕ и заседании постоянного совета вопрос о запрете вещания RT DE в Германии и будет требовать от представителя по свободе СМИ внятной реакции на произошедшее, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Конечно, мы этот вопрос неоднократно поднимали, поднимаем и будем поднимать на площадке ОБСЕ и в рамках заседаний постоянного совета этой организации и, конечно, будем требовать от представителя по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру внятной реакции на эти по своему характеру совершенно неприкрытые шаги цензуры со стороны германских властей", - сказал дипломат.
По его словам, Москву происходящее уже не удивляет, поскольку Запад давно взял курс на информационную войну.
"Но конечно здесь необходимо актуализировать реакцию профильных международных организаций, потому что и они будут впоследствии нести часть ответственности за современную фрагментацию информационного пространства в Европе, потому что, по сути, в скором времени это информационное полотно превратится в такое поле боя, которое будет изрыто глубокими траншеями информационного противостояния с заборами, колючей проволокой и так далее", - заключил Буякевич.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ ранее официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения. В МИД РФ комментируя решение медиарегулятора заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
20:10
МИД объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
 
В миреГерманияРоссияТелеканал RTRT DeutschОБСЕТереза РибейруМоскваЕвропа
 
 
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