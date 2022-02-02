https://ria.ru/20220202/rt-1770749271.html
МИД объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
МИД объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии - РИА Новости, 02.02.2022
МИД объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
Решение медиарегулятора Германии запретить вещание RT DE вынуждает Москву принять ответные меры против аккредитованных немецких СМИ, заявили в МИД России. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T20:10
2022-02-02T20:10
2022-02-02T20:54
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Решение медиарегулятора Германии запретить вещание RT DE вынуждает Москву принять ответные меры против аккредитованных немецких СМИ, заявили в МИД России.Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС."Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", — отметили в российским дипломатическом ведомстве.При этом решение регулятора в министерстве назвали "недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы".Как обратили внимание в МИД, вердикт приняли вопреки тому, что СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ.Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил РИА Новости, что Москва будет требовать от представителя организации по свободе СМИ внятной реакции на решение Берлина.Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, канал не будет прекращать вещание.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/rt-1770067768.html
https://ria.ru/20220128/mery-1770046704.html
https://ria.ru/20220202/veschanie-1770747250.html
https://ria.ru/20220202/tsenzura-1770741876.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, телеканал rt, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:10 02.02.2022 (обновлено: 20:54 02.02.2022)
МИД объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
МИД России пообещал ответить на запрет немецкого регулятора на вещание RT DE
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Решение медиарегулятора Германии запретить вещание RT DE вынуждает Москву принять ответные меры против аккредитованных немецких СМИ, заявили
в МИД России.
Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для Смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
"Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России
германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", — отметили в российским дипломатическом ведомстве.
При этом решение регулятора в министерстве назвали "недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы".
Как обратили внимание в МИД, вердикт приняли вопреки тому, что СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ.
Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил РИА Новости, что Москва будет требовать от представителя организации по свободе СМИ внятной реакции на решение Берлина.
Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, канал не будет прекращать вещание.
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в ютьюбе
, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре ютьюб удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.