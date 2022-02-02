https://ria.ru/20220202/rt-1770692166.html

В Германии запретили вещание телеканала RT DE

В Германии запретили вещание телеканала RT DE - РИА Новости, 02.02.2022

В Германии запретили вещание телеканала RT DE

Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB запретила вещание телеканала RT DE в стране из-за отсутствия разрешения. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T15:56

2022-02-02T15:56

2022-02-02T18:35

телеканал rt

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Комиссия по регистрации и надзору немецкого медиарегулятора MABB запретила вещание телеканала RT DE в стране из-за отсутствия разрешения.В комиссии отметили, что RT DE — радиовещательная программа, которой необходимо разрешение, как того требует параграф 52 госдоговора о деятельности поставщиков услуг в медиасфере.Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или смарт-ТВ приложения RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Компания RT DE Productions обжалует решение в суде. Об этом заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина, отметив, что канал продолжит вещание из Москвы.Комментируя решение немецкого регулятора, главный редактор Sputnik, RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что телеканал продолжит работу."RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Это полная чушь", — сказала она.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания. По словам главы немецкого медиарегулятора Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у ведомства есть основания считать решение политическим. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве его коллегу Анналену Бербок попросили прокомментировать эту ситуацию, и она стала утверждать, что у работников этого СМИ "всегда есть доступ к журналистской деятельности".

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/rt-1765851824.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/rt-1770067768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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телеканал rt