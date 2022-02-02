Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/rossiya-1770659128.html
В Кремле ответили Псаки, сравнившей Россию с лисой
В Кремле ответили Псаки, сравнившей Россию с лисой - РИА Новости, 02.02.2022
В Кремле ответили Псаки, сравнившей Россию с лисой
В Кремле с иронией отнеслись к словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сравнила Россию с лисой. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T13:20
2022-02-02T14:15
в мире
россия
сша
дмитрий песков
дженнифер псаки
энтони блинкен
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_a5e3eb2269785ae5c831343c7595cc18.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кремле с иронией отнеслись к словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сравнила Россию с лисой.Ранее официальный представитель президента США заявила, что ответственность за украинский кризис лежит на Москве, которая похожа на лису, кричащую с крыши курятника о страхе перед курами. До этого к аналогичному сравнению прибегал госсекретарь Энтони Блинкен, он отметил, что лиса хочет атаковать курятник, потому что "куры представляют угрозу"."Все-таки традиционно Россию с медведем сравнивали. И при всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого. Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220202/dzhonson-1770661079.html
https://ria.ru/20220202/slutskiy-1770648992.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729544096_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_53df9b35fff105bde3e0b9124df6b3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков, дженнифер псаки, энтони блинкен, украина
13:20 02.02.2022 (обновлено: 14:15 02.02.2022)
 
В Кремле ответили Псаки, сравнившей Россию с лисой

Песков: Россию традиционно сравнивали с медведем, а не с лисой на крыше курятника

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кремле с иронией отнеслись к словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сравнила Россию с лисой.
Ранее официальный представитель президента США заявила, что ответственность за украинский кризис лежит на Москве, которая похожа на лису, кричащую с крыши курятника о страхе перед курами.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в аэропорту Киева - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
13:32В мире
Британцы об угрозах Джонсона в адрес России: хватит дразнить медведя
До этого к аналогичному сравнению прибегал госсекретарь Энтони Блинкен, он отметил, что лиса хочет атаковать курятник, потому что "куры представляют угрозу".
"Все-таки традиционно Россию с медведем сравнивали. И при всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого. Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
12:28
Слуцкий назвал хамством слова Псаки и Блинкена, сравнивших Россию с лисой
В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
Инфографика
Посмотреть
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковДженнифер ПсакиЭнтони БлинкенУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала