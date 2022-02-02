https://ria.ru/20220202/rossiya-1770659128.html

В Кремле ответили Псаки, сравнившей Россию с лисой

В Кремле ответили Псаки, сравнившей Россию с лисой - РИА Новости, 02.02.2022

В Кремле ответили Псаки, сравнившей Россию с лисой

В Кремле с иронией отнеслись к словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сравнила Россию с лисой. РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T13:20

2022-02-02T13:20

2022-02-02T14:15

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кремле с иронией отнеслись к словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сравнила Россию с лисой.Ранее официальный представитель президента США заявила, что ответственность за украинский кризис лежит на Москве, которая похожа на лису, кричащую с крыши курятника о страхе перед курами. До этого к аналогичному сравнению прибегал госсекретарь Энтони Блинкен, он отметил, что лиса хочет атаковать курятник, потому что "куры представляют угрозу"."Все-таки традиционно Россию с медведем сравнивали. И при всем желании он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжелый для этого. Но в то же время какие-то образные сравнения не входят в мои функции", — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/dzhonson-1770661079.html

https://ria.ru/20220202/slutskiy-1770648992.html

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в мире, россия, сша, дмитрий песков, дженнифер псаки, энтони блинкен, украина