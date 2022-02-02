https://ria.ru/20220202/rossiya-1770599103.html
Украина объявила о газовой "перемоге" и тут же попала в "зраду"
СМИ: Украина начала закупать у Венгрии российский газ - РИА Новости, 02.02.2022
Украина объявила о газовой "перемоге" и тут же попала в "зраду"
Газ, который Украина со вторника начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение, на это обратило внимание издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T06:04
2022-02-02T06:04
2022-02-02T07:48
сергей макогон
россия
словакия
северный поток
оператор гтс украины
газпром
венгрия
в мире
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Газ, который Украина со вторника начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение, на это обратило внимание издание "Страна.ua".Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев впервые начал импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получал топливо реверсом.Издание также отметило, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского кабмина по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что стороны близки к договору о поставке дополнительно миллиарда кубометров газа. Путин, со своей стороны, отметил, что увеличение поставок газа на такой объем не должно стать для России "особой проблемой".Формально Киев с 2015 года не покупает газ в России, получая его по так называемому виртуальному реверсу. Эта схема предполагает взаимозачет поставок: украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из ЕС.По контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019-го, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории. Тем не менее поставки снижаются: как заявлял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, в первые дни года транзит упал практически вдвое.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сергей макогон, россия, словакия, северный поток, оператор гтс украины, газпром, венгрия, в мире
06:04 02.02.2022 (обновлено: 07:48 02.02.2022)
СМИ: Украина начала закупать у Венгрии российский газ
"Страна.ua": Украина начала закупать у Венгрии газ из России через посредников
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Газ, который Украина со вторника начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение, на это обратило
внимание издание "Страна.ua".
Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев впервые начал импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получал топливо реверсом.
"Украина будет закупать все тот же российский газ, но через посредников в лице Словакии и Венгрии (а те его будут получать через "Турецкий" или "Северные потоки“)", - говорится
в посте "Страны.ua" в его Telegram-канале.
Издание также отметило, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского кабмина по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что стороны близки к договору о поставке дополнительно миллиарда кубометров газа. Путин, со своей стороны, отметил, что увеличение поставок газа на такой объем не должно стать для России "особой проблемой".
Формально Киев с 2015 года не покупает газ в России, получая его по так называемому виртуальному реверсу. Эта схема предполагает взаимозачет поставок: украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из ЕС.
По контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019-го, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории. Тем не менее поставки снижаются: как заявлял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, в первые дни года транзит упал практически вдвое.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>