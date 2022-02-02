https://ria.ru/20220202/rossiya-1770599103.html

Украина объявила о газовой "перемоге" и тут же попала в "зраду"

СМИ: Украина начала закупать у Венгрии российский газ - РИА Новости, 02.02.2022

Украина объявила о газовой "перемоге" и тут же попала в "зраду"

Газ, который Украина со вторника начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение, на это обратило внимание издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T06:04

2022-02-02T06:04

2022-02-02T07:48

сергей макогон

россия

словакия

северный поток

оператор гтс украины

газпром

венгрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156310/68/1563106817_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_843345f33da1aa0d668aab5f8aad8182.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Газ, который Украина со вторника начала закупать у Венгрии, имеет российское происхождение, на это обратило внимание издание "Страна.ua".Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев впервые начал импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получал топливо реверсом.Издание также отметило, что начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского кабмина по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что стороны близки к договору о поставке дополнительно миллиарда кубометров газа. Путин, со своей стороны, отметил, что увеличение поставок газа на такой объем не должно стать для России "особой проблемой".Формально Киев с 2015 года не покупает газ в России, получая его по так называемому виртуальному реверсу. Эта схема предполагает взаимозачет поставок: украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западную границу, но оформляется как импортированный из ЕС.По контракту, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019-го, российская компания гарантирует прокачку по 40 миллиардов кубометров газа в год по украинской территории. Тем не менее поставки снижаются: как заявлял глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, в первые дни года транзит упал практически вдвое.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220128/gaz-1769993031.html

https://ria.ru/20220130/gaz-1770163623.html

россия

словакия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей макогон, россия, словакия, северный поток, оператор гтс украины, газпром, венгрия, в мире