02:09 02.02.2022 (обновлено: 05:31 02.02.2022)
Постпред США признала, что риторика Вашингтона отличается от киевской
Постпред США Томас-Гринфилд признала, что риторика Вашингтона отличается от киевской
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЛинда Томас-Гринфилд
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Линда Томас-Гринфилд
ООН, 2 фев – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем интервью MSNBC признала, что посыл и риторика США о якобы готовящейся Россией в отношении Украины "эскалации" отличается от риторики киевских властей.
Постпред в очередной раз произнесла фразу, что на украинской границе якобы сконцентрированы 100 тысяч российских военных, хотя до сих пор ни один из представителей Запада в ООН не представил доказательств этого.
Затем ведущий спросил Томас-Гринфилд, подрывает ли нерешительность Украины "по поводу этого всего", продемонстрированная на пятничной пресс-конференции президента Владимира Зеленского, ответ союзников.
"Вы знаете, я не могу говорить за президента Украины. Что я могу сказать, так это то, что у нас были интенсивные дискуссии с украинским правительством, с президентом Зеленским, с министром иностранных дел. Я встретилась здесь, в Нью-Йорке, с постпредом Украины, который вчера присутствовал на нашем заседании. Итак, я думаю, что мы согласны с точки зрения того, что мы видим. Наш посыл другой, наша риторика немного другая, но то, что мы видим на границе, — на этот счет споров нет", - сказала она.
Во время пресс-конференции в пятницу Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом выразив мнение, что ситуация нагнетается. Он добавил, что заявления о возможной эскалации ситуации в отношениях с Россией вызвали панику на рынках и финансовом секторе, это негативно сказывается на экономике, инвесторы начали выводить деньги с Украины.
По словам Зеленского, из сообщений СМИ складывается ощущение, будто на Украине "война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут". Он опроверг это, заявив, что Киеву паника не нужна.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.