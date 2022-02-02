https://ria.ru/20220202/ritorika-1770592763.html

Постпред США признала, что риторика Вашингтона отличается от киевской

Постпред США признала, что риторика Вашингтона отличается от киевской - РИА Новости, 02.02.2022

Постпред США признала, что риторика Вашингтона отличается от киевской

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем интервью MSNBC признала, что посыл и риторика США о якобы готовящейся Россией в отношении Украины "эскалации"... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T02:09

2022-02-02T02:09

2022-02-02T05:31

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ООН, 2 фев – РИА Новости. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в своем интервью MSNBC признала, что посыл и риторика США о якобы готовящейся Россией в отношении Украины "эскалации" отличается от риторики киевских властей.Постпред в очередной раз произнесла фразу, что на украинской границе якобы сконцентрированы 100 тысяч российских военных, хотя до сих пор ни один из представителей Запада в ООН не представил доказательств этого.Затем ведущий спросил Томас-Гринфилд, подрывает ли нерешительность Украины "по поводу этого всего", продемонстрированная на пятничной пресс-конференции президента Владимира Зеленского, ответ союзников.Во время пресс-конференции в пятницу Зеленский заявил, что на сегодня не видит большей эскалации вокруг страны, чем была до этого, при этом выразив мнение, что ситуация нагнетается. Он добавил, что заявления о возможной эскалации ситуации в отношениях с Россией вызвали панику на рынках и финансовом секторе, это негативно сказывается на экономике, инвесторы начали выводить деньги с Украины.По словам Зеленского, из сообщений СМИ складывается ощущение, будто на Украине "война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут". Он опроверг это, заявив, что Киеву паника не нужна.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Москва не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

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