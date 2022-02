RT Creative Lab вошел в рейтинги лучших креативных агентств мира

https://ria.ru/20220202/reyting-1770743385.html

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. RT Creative Lab попал в топ-200 лучших креативных агентств мира World Creative Rankings 2022 по версии британского журнала The Drum, а также по итогам премии Cresta Awards RT Creative Lab попал в рейтинг Global 50, сообщается на сайте RT.В рейтинге 200 лучших агентств мира best creative agencies in the world RT Creative Lab оказался на 146-м месте, опередив такие команды, как Ogilvy Germany, Ogilvy Chicago, VMLY&R Paris, Grey New York, 72andSunny Amsterdam, VCCP London и другие.В рейтинге Global 50 RT Creative Lab оказался в созвездии лучших и самых успешных креативных команд по итогам премии Cresta Awards 2021 года, среди которых 72andSunny, McCann London, Dentsu Inc, BBDO и другие.RT Creative Lab — студия инновационных медиапроектов телеканала RT. C 2017 года команда реализовала серию масштабных образовательных проектов в цифровой среде: #1917LIVE, #Romanovs100, #СтраницыПобеды, Уроки Аушвица и другие. Проекты креативной студии RT отмечены более чем 250 международными и российскими наградами.

