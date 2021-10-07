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Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 11 наград премии Cresta Awards
Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 11 наград премии Cresta Awards - РИА Новости, 07.10.2021
Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 11 наград премии Cresta Awards
Проекты RT к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне получили 11 наград международной премии Cresta Awards. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:40
2021-10-07T12:40
телеканал rt
россия
rt creative lab
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МОСКВА, 7 окт, - РИА Новости. Проекты RT к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне получили 11 наград международной премии Cresta Awards. Сайт "Бесконечное письмо: веб-версия" получил золото в категории "Цифровой дизайн: микросайт" (Digital Design: Microsite). Сам проект "Бесконечное письмо" удостоен серебра в категории "Социальные работы: Инновационное использование соцмедиа" (Social: Innovative Use of Social Media). Проект сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.Кроме того, в номинации "Социальные работы: Инновационное использование соцмедиа" серебро получил проект #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" завоевала серебро в категориях "Брендовый контент: виртуальная/дополненная реальность" (Brand Content: Brand VR/AR) и "Цифровое мастерство: Использование анимации" (Digital Craft: Use of Animation). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.Также работы RT к 75-летию Победы получили шесть бронзовых наград в различных номинациях Cresta Awards.RT Creative Lab — это креативная команда, которая создает для канала крупномасштабные цифровые проекты, посвященные образованию и истории.#СтраницыПобеды, в рамках которого были созданы "Бесконечное письмо", "Детские рисунки в VR-анимации" и другие проекты, уже получили международные награды The Webby Awards, Promax Europe Awards, D&amp;AD (Design and Art Direction), ADC Awards, The Shorty Awards, The Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные работы RT вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга "Каннские львы — 2021" в пяти категориях, а также были номинированы на премию News and Documentary Emmy Awards.
https://ria.ru/20210916/finalist-1750393802.html
https://ria.ru/20210911/tefi-1749709983.html
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Новости
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РИА Новости
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телеканал rt, россия, rt creative lab
12:40 07.10.2021
 

Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 11 наград премии Cresta Awards

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт, - РИА Новости. Проекты RT к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне получили 11 наград международной премии Cresta Awards.
Сайт "Бесконечное письмо: веб-версия" получил золото в категории "Цифровой дизайн: микросайт" (Digital Design: Microsite). Сам проект "Бесконечное письмо" удостоен серебра в категории "Социальные работы: Инновационное использование соцмедиа" (Social: Innovative Use of Social Media). Проект сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.
Логотип Ruptly - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 19:49
Ruptly и документальный фильм RT вышли в финал премии The AIBs
Кроме того, в номинации "Социальные работы: Инновационное использование соцмедиа" серебро получил проект #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.
Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" завоевала серебро в категориях "Брендовый контент: виртуальная/дополненная реальность" (Brand Content: Brand VR/AR) и "Цифровое мастерство: Использование анимации" (Digital Craft: Use of Animation). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.
Также работы RT к 75-летию Победы получили шесть бронзовых наград в различных номинациях Cresta Awards.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 23:46
Фильм RT победил в номинации на "ТЭФИ-Мультимедиа"
RT Creative Lab — это креативная команда, которая создает для канала крупномасштабные цифровые проекты, посвященные образованию и истории.
#СтраницыПобеды, в рамках которого были созданы "Бесконечное письмо", "Детские рисунки в VR-анимации" и другие проекты, уже получили международные награды The Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, The Shorty Awards, The Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные работы RT вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга "Каннские львы — 2021" в пяти категориях, а также были номинированы на премию News and Documentary Emmy Awards.
Журналист Антон Красовский - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 15:25
Журналист RT Антон Красовский стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа"
 
Телеканал RTРоссияRT Creative Lab
 
 
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