Проекты RT к 75-летию Победы завоевали 11 наград премии Cresta Awards

МОСКВА, 7 окт, - РИА Новости. Проекты RT к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне получили 11 наград международной премии Cresta Awards. Сайт "Бесконечное письмо: веб-версия" получил золото в категории "Цифровой дизайн: микросайт" (Digital Design: Microsite). Сам проект "Бесконечное письмо" удостоен серебра в категории "Социальные работы: Инновационное использование соцмедиа" (Social: Innovative Use of Social Media). Проект сочетает в себе строки из фронтовых писем с иллюстрациями на их основе.Кроме того, в номинации "Социальные работы: Инновационное использование соцмедиа" серебро получил проект #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах: Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube.Видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации" завоевала серебро в категориях "Брендовый контент: виртуальная/дополненная реальность" (Brand Content: Brand VR/AR) и "Цифровое мастерство: Использование анимации" (Digital Craft: Use of Animation). В проекте представлены детские рисунки военного времени в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.Также работы RT к 75-летию Победы получили шесть бронзовых наград в различных номинациях Cresta Awards.RT Creative Lab — это креативная команда, которая создает для канала крупномасштабные цифровые проекты, посвященные образованию и истории.#СтраницыПобеды, в рамках которого были созданы "Бесконечное письмо", "Детские рисунки в VR-анимации" и другие проекты, уже получили международные награды The Webby Awards, Promax Europe Awards, D&AD (Design and Art Direction), ADC Awards, The Shorty Awards, The Lovie Awards, Red Dot, Digiday и другие. Кроме того, креативные работы RT вышли в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга "Каннские львы — 2021" в пяти категориях, а также были номинированы на премию News and Documentary Emmy Awards.

