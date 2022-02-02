https://ria.ru/20220202/revnost-1770761162.html

В Саратове вынесли приговор мужчине, убившему приятеля из-за ревности

В Саратове вынесли приговор мужчине, убившему приятеля из-за ревности - РИА Новости, 02.02.2022

В Саратове вынесли приговор мужчине, убившему приятеля из-за ревности

Саратовский областной суд в среду приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в жестоком убийстве знакомого, которого он забил камнем и... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T22:14

2022-02-02T22:14

2022-02-02T22:14

происшествия

россия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 2 фев - РИА Новости. Саратовский областной суд в среду приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в жестоком убийстве знакомого, которого он забил камнем и более 580 раз ранил ножом, сообщили региональные прокуратуры и управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что в ночь на 21 ноября 2020 года 31-летний фигурант вместе с сожительницей находился в ее квартире в доме по улице Огородной в Саратове. В гости к ним пришли двое знакомых, один из которых около полуночи уехал домой, а со вторым обвиняемый пошел в магазин. По пути он высказал 25-летнему гостю претензии, посчитав, что тот оказывал знаки внимания его сожительнице, и дважды ударил его кулаком по голове. Молодой человек попытался убежать, но злоумышленник схватил с земли камень и бросил ему в спину, от чего тот упал. Подбежав к пострадавшему, обвиняемый схватил тот же камень, не менее 30 раз ударил им жертву, а затем раскладным ножом нанес знакомому более 580 ранений.В прокуратуре уточнили, что во время нападения подсудимый снял с жертвы часть одежды, периодически переворачивая его со спины на живот и обратно, а после этого скрылся, забрав куртку и кроссовки потерпевшего, оставив его умирать на земле в мороз. Личность нападавшего установили, и он предстал перед судом."В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал... Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил жителю Саратова с учетом данных о его личности и предыдущего приговора наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании морального вреда в размере двух миллионов рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В управлении СК РФ отметили, что по заключению судмедэкспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы с переломом черепа, множественных колото-резаных и резаных непроникающих ранений тела и переохлаждения.Пресс-служба областного суда пояснила, что суд при вынесении приговора среди прочих отягчающим обстоятельством счел опасный рецидив преступлений, поскольку подсудимый был условно-досрочно освобожден от наказания по предыдущему приговору и в течение неотбытой части прежнего наказания совершил новое особо тяжкое преступление."Множественность телесных повреждений, длительный период и способ их причинения - нанесение в общей сложности более 600 травматических воздействий фрагментом грунта, ножом и его дополнительными элементами по различным частям тела, а также снятие скальпа с головы еще живого потерпевшего, по мнению суда, свидетельствовали не только об умысле на лишение жизни, но и о желании подсудимого причинить потерпевшему особые мучения и страдания. Действия Коточкова были квалифицированы судом как убийство, совершенное с особой жестокостью", - указывается в сообщении.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20220202/kalmykiya-1770655323.html

https://ria.ru/20220202/blokadnitsa-1770715449.html

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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)