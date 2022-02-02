https://ria.ru/20220202/pytki-1770631087.html

Сотрудник омской колонии, причастный к пыткам, уже осужден, заявили в УФСИН

Сотрудник омской колонии, причастный к пыткам, уже осужден, заявили в УФСИН - РИА Новости, 02.02.2022

Сотрудник омской колонии, причастный к пыткам, уже осужден, заявили в УФСИН

Сотрудник омской исправительной колонии №7, причастный к пыткам, уже приговорен к реальному лишению свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T11:05

2022-02-02T11:05

2022-02-02T11:05

происшествия

александр калашников

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152029/88/1520298854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51c54cb795b1b62b472684c8acf4fca8.jpg

ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Сотрудник омской исправительной колонии №7, причастный к пыткам, уже приговорен к реальному лишению свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по Омской области.Сайт Gulagu.net на прошлой неделе опубликовал на Youtube новое видео о пытках – на этот раз над бывшим заключенным, отбывавшим наказание в 2014-2015 в омской ИК-7. По словам мужчины, его жестоко били, в том числе электрошокером, раздевали догола, душили и всячески унижали."По данному факту в 2016 году … было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Сотруднику ИК-7, признанному виновным, было назначено уголовное наказание в виде лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ведомства.Gulagu.net писал, что в новоприбывших заключенных в колонии запугивают и пытают, а некоторых подвергают сексуальному насилию в так называемых "пресс-хатах". Самой грязной работой занимаются другие осужденные, сотрудничающие с администрацией.Уполномоченная Омской области по правам человека Ирина Касьянова сообщила РИА Новости, что в 2021 году к ней не поступало жалоб от осужденных и освободившихся из ИК-7, а также от их родственников и правозащитников.По ее словам, начальник отдела ее аппарата внепланово ездил в колонию с прокурором, который следит за законностью в исправительных учреждениях. В числе прочего они побеседовали и с самими заключенными.Всего с 2018 до 2021 года представители омбудсмена 17 раз выезжали в эту колонию. Информацию о противоправных действиях в отношении осужденных они не подтвердили.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, Генпрокуратура начала массовую проверку, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Хотя в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.

https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html

https://ria.ru/20220121/genprokuratura-1768917425.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр калашников, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)