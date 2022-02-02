https://ria.ru/20220202/pytki-1770631087.html
Сотрудник омской колонии, причастный к пыткам, уже осужден, заявили в УФСИН
Сотрудник омской колонии, причастный к пыткам, уже осужден, заявили в УФСИН - РИА Новости, 02.02.2022
Сотрудник омской колонии, причастный к пыткам, уже осужден, заявили в УФСИН
Сотрудник омской исправительной колонии №7, причастный к пыткам, уже приговорен к реальному лишению свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T11:05
2022-02-02T11:05
2022-02-02T11:05
происшествия
александр калашников
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Сотрудник омской исправительной колонии №7, причастный к пыткам, уже приговорен к реальному лишению свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по Омской области.Сайт Gulagu.net на прошлой неделе опубликовал на Youtube новое видео о пытках – на этот раз над бывшим заключенным, отбывавшим наказание в 2014-2015 в омской ИК-7. По словам мужчины, его жестоко били, в том числе электрошокером, раздевали догола, душили и всячески унижали."По данному факту в 2016 году … было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Сотруднику ИК-7, признанному виновным, было назначено уголовное наказание в виде лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ведомства.Gulagu.net писал, что в новоприбывших заключенных в колонии запугивают и пытают, а некоторых подвергают сексуальному насилию в так называемых "пресс-хатах". Самой грязной работой занимаются другие осужденные, сотрудничающие с администрацией.Уполномоченная Омской области по правам человека Ирина Касьянова сообщила РИА Новости, что в 2021 году к ней не поступало жалоб от осужденных и освободившихся из ИК-7, а также от их родственников и правозащитников.По ее словам, начальник отдела ее аппарата внепланово ездил в колонию с прокурором, который следит за законностью в исправительных учреждениях. В числе прочего они побеседовали и с самими заключенными.Всего с 2018 до 2021 года представители омбудсмена 17 раз выезжали в эту колонию. Информацию о противоправных действиях в отношении осужденных они не подтвердили.Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области.СК РФ после этого возбудил ряд уголовных дел, Генпрокуратура начала массовую проверку, а глава ФСИН Александр Калашников на этом фоне ушел в отставку. Хотя в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.
https://ria.ru/20220113/pytki-1767627682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр калашников, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Сотрудник омской колонии, причастный к пыткам, уже осужден, заявили в УФСИН
В УФСИН заявили, что сотрудника омской колонии, попавшего на видео с пытками, уже осудили
ОМСК, 2 фев - РИА Новости. Сотрудник омской исправительной колонии №7, причастный к пыткам, уже приговорен к реальному лишению свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по Омской области.
Сайт Gulagu.net
на прошлой неделе опубликовал на Youtube новое видео о пытках – на этот раз над бывшим заключенным, отбывавшим наказание в 2014-2015 в омской ИК-7. По словам мужчины, его жестоко били, в том числе электрошокером, раздевали догола, душили и всячески унижали.
"По данному факту в 2016 году … было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Сотруднику ИК-7, признанному виновным, было назначено уголовное наказание в виде лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Gulagu.net писал, что в новоприбывших заключенных в колонии запугивают и пытают, а некоторых подвергают сексуальному насилию в так называемых "пресс-хатах". Самой грязной работой занимаются другие осужденные, сотрудничающие с администрацией.
Уполномоченная Омской области по правам человека Ирина Касьянова сообщила РИА Новости, что в 2021 году к ней не поступало жалоб от осужденных и освободившихся из ИК-7, а также от их родственников и правозащитников.
По ее словам, начальник отдела ее аппарата внепланово ездил в колонию с прокурором, который следит за законностью в исправительных учреждениях. В числе прочего они побеседовали и с самими заключенными.
"Каждый из них, в том числе и те, кто отбывал наказание в колонии с 2012 по 2017 год, утверждали, что какие-либо противоправные действия к ним не применялись. Жалоб и обращений на условия содержания от заключенных ИК-7 не поступило", - сообщила Касьянова.
Всего с 2018 до 2021 года представители омбудсмена 17 раз выезжали в эту колонию. Информацию о противоправных действиях в отношении осужденных они не подтвердили.
Ситуация в российских колониях оказалась в центре внимания осенью 2021 года после публикации в YouTube
видео о сексуальном насилии и пытках осужденных в Саратовской области
.
СК РФ
после этого возбудил ряд уголовных дел, Генпрокуратура
начала массовую проверку, а глава ФСИН Александр Калашников
на этом фоне ушел в отставку. Хотя в Кремле отмечали, что не стали бы "устанавливать какой-то прямой связи" между скандалом и отставкой.