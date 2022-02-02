https://ria.ru/20220202/putin-1770683557.html
Путин проведет переговоры с президентом Аргентины
Путин проведет переговоры с президентом Аргентины - РИА Новости, 02.02.2022
Путин проведет переговоры с президентом Аргентины
Президент России Владимир Путин 3 февраля обсудит с президентом Аргентины Альберто Фернандесом двустороннее сотрудничество, международные вопросы и борьбу с... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T15:05
2022-02-02T15:05
2022-02-02T15:11
в мире
владимир путин
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альберто фернандес
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 февраля обсудит с президентом Аргентины Альберто Фернандесом двустороннее сотрудничество, международные вопросы и борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля."Третьего февраля пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Аргентинской Республики Альберто Фернандесом, который будет находиться в России с визитом. Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.Добавляется, что стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
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в мире, владимир путин, аргентина, россия, альберто фернандес
15:05 02.02.2022 (обновлено: 15:11 02.02.2022)
Путин проведет переговоры с президентом Аргентины
Президент Путин проведет переговоры с главой Аргентины Фернандесом 3 февраля