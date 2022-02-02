Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220202/putin-1770611758.html
Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года
Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года - РИА Новости, 02.02.2022
Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года
Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:31
2022-02-02T10:50
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770619669_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_be5cc9b94eba190e1279a0316a2a3ffa.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Глава государства поблагодарил буддийскую общину за вклад в просвещение и благотворительность, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к принципам морали, сохранение семейных ценностей, а также за укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия."Пусть Новый год принесет в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания", — добавил Путин. Сагаалган, или праздник Белого месяца, в этом году отмечают 2 февраля в двух российских республиках — Бурятии и Туве. В Калмыкии (из-за иной астрологической традиции) он придется на 2 марта.
https://ria.ru/20220201/buddisty-1770377696.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770619669_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_319781ef97c16b864a9c78beed464280.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
09:31 02.02.2022 (обновлено: 10:50 02.02.2022)
 
Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года

Президент Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМонахи во время молебна, посвященного празднованию Нового года по лунному календарю. 31 января 2022
Монахи во время молебна, посвященного празднованию Нового года по лунному календарю. 31 января 2022 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и многовековым историческим, культурным традициям", — сказано в релизе.

Глава государства поблагодарил буддийскую общину за вклад в просвещение и благотворительность, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к принципам морали, сохранение семейных ценностей, а также за укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
"Пусть Новый год принесет в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания", — добавил Путин.
Сагаалган, или праздник Белого месяца, в этом году отмечают 2 февраля в двух российских республиках — Бурятии и Туве. В Калмыкии (из-за иной астрологической традиции) он придется на 2 марта.
Паломники у Иволгинского дацана в Бурятии - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
Вчера, 00:00Религия
Буддисты встречают Новый год по своему религиозному календарю
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала