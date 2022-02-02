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Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года
Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года - РИА Новости, 02.02.2022
Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года
Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T09:31
2022-02-02T09:31
2022-02-02T10:50
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Глава государства поблагодарил буддийскую общину за вклад в просвещение и благотворительность, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к принципам морали, сохранение семейных ценностей, а также за укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия."Пусть Новый год принесет в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания", — добавил Путин. Сагаалган, или праздник Белого месяца, в этом году отмечают 2 февраля в двух российских республиках — Бурятии и Туве. В Калмыкии (из-за иной астрологической традиции) он придется на 2 марта.
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общество, россия, владимир путин
09:31 02.02.2022 (обновлено: 10:50 02.02.2022)
Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года
Президент Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, говорится в сообщении
пресс-службы Кремля.
"Этот светлый праздник пробуждает в людях самые добрые чувства, дарит радость, наполняет сердца верой и надеждой, стремлением к гармонии и чистоте помыслов, приобщает к духовным истокам и многовековым историческим, культурным традициям", — сказано в релизе.
Глава государства поблагодарил буддийскую общину за вклад в просвещение и благотворительность, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к принципам морали, сохранение семейных ценностей, а также за укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
"Пусть Новый год принесет в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания", — добавил Путин.
Сагаалган, или праздник Белого месяца, в этом году отмечают 2 февраля в двух российских республиках — Бурятии и Туве. В Калмыкии (из-за иной астрологической традиции) он придется на 2 марта.