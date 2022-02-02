https://ria.ru/20220202/putin-1770611758.html

Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года

Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года - РИА Новости, 02.02.2022

Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, говорится в сообщении... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T09:31

2022-02-02T09:31

2022-02-02T10:50

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Глава государства поблагодарил буддийскую общину за вклад в просвещение и благотворительность, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к принципам морали, сохранение семейных ценностей, а также за укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия."Пусть Новый год принесет в ваши дома достаток и благополучие, будет счастливым для вас и ваших близких. Успехов вам, здоровья и процветания", — добавил Путин. Сагаалган, или праздник Белого месяца, в этом году отмечают 2 февраля в двух российских республиках — Бурятии и Туве. В Калмыкии (из-за иной астрологической традиции) он придется на 2 марта.

https://ria.ru/20220201/buddisty-1770377696.html

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общество, россия, владимир путин