https://ria.ru/20220202/psaki-1770588394.html

Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию лежит на России

Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию лежит на России - РИА Новости, 02.02.2022

Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию лежит на России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России, которую она сравнила с лисой,... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T00:14

2022-02-02T00:14

2022-02-02T02:21

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ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины лежит на России, которую она сравнила с лисой, кричащей с крыши курятника о страхе перед курами.Псаки повторила аллегорию, ранее использованную госсекретарем Энтони Блинкеном, при ответе на вопрос о наличии в Вашингтоне "сочувственного" отношения к центральному требованию России в сфере безопасности – о гарантиях нерасширения НАТО на восток.Псаки отвергла попытки поставить на одну доску действия России и США с их союзниками по НАТО в ситуации вокруг Украины."Когда мы говорим о взаимной деэскалации, у России есть 100 тысяч военных на границе. Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое", - сказала она и призвала быть осторожнее с такими сравнениями.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220201/peregovory-1770585086.html

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