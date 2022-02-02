https://ria.ru/20220202/proverka-1770599880.html
СК начал проверку по факту гибели человека на затонувшем в Приморье судне
СК начал проверку по факту гибели человека на затонувшем в Приморье судне - РИА Новости, 02.02.2022
СК начал проверку по факту гибели человека на затонувшем в Приморье судне
Следователи начали проверку по факту гибели члена экипажа на краболовном судне, затонувшем в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T06:18
2022-02-02T06:18
2022-02-02T06:18
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели члена экипажа на краболовном судне, затонувшем в Приморье, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.В приморском филиале ФГБУ "Морспасслужба" РИА Новости сообщили, что краболовное судно "Акванавт" затонуло у причала порта Зарубино в Приморье, часть судна – над водой. Один член экипажа погиб, эвакуировано с судна 14 человек. Водолаз обследует судно. Разлива топлива нет. По предварительным данным транспортной прокуратуры, на борту краболова находится 16 тонн топлива. Судовладелец сообщал, что судно затонуло за несколько минут."Второго февраля 2022 года во время швартовки краболова " Акванавт" в порту Зарубино погиб старший механик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организованная доследственная проверка. На место происшествия выехали следователи, проводится осмотр. По предварительным данным, смерть человека наступила от утопления", - сообщили в СУ СК.Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
СК начал проверку по факту гибели человека на затонувшем в Приморье судне
СК начал проверку по факту гибели старшего механика на затонувшем в Приморье судне