https://ria.ru/20220202/prizemlenie-1770672489.html

Большинство россиян поддерживают закон о "приземлении", показал опрос

Большинство россиян поддерживают закон о "приземлении", показал опрос - РИА Новости, 02.02.2022

Большинство россиян поддерживают закон о "приземлении", показал опрос

Свыше 50% опрошенных россиян поддерживают вступление в силу закона "о приземлении" компаний — IT-гигантов, которые работают на российском рынке, следует из... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:15

2022-02-02T14:15

2022-02-02T17:19

россия

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

facebook

whatsapp inc.

telegram (приложение)

viber

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Свыше 50% опрошенных россиян поддерживают вступление в силу закона "о приземлении" компаний — IT-гигантов, которые работают на российском рынке, следует из опроса Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)."Большинство россиян одобряет все три ключевых положения закона (о "приземлении"): почти 55% россиян выступает за открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживают требование к технологическим корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти", — говорится в сообщении.При этом почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон принят и вступил в силу, около половины опрошенных (47,9%) одобряет это, 22,5% — не одобряет, а 29,6% затруднились ответить на вопрос. Уточняется, что почти 67% участников согласны с тем, что если иностранные IT-компании не будут исполнять требования документа, то они должны понести установленную законом ответственность, около 13,3% не согласны с таким утверждением, а 19,9% затруднились ответить.Онлайн-опрос проводился с 18 по 25 января 2022 года, в нем приняли участие 1890 россиян старше 18 лет.Закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов вступил в силу с 1 января 2022 года. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей и обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в стране создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и стать основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер — информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре 2021 года Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в стране: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

https://ria.ru/20220201/google-1770526010.html

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https://ria.ru/20220202/igry-1770597745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, whatsapp inc., telegram (приложение), viber, google, tiktok, youtube, apple, meta (метавселенная), twitter, spotify, it-компании, региональный общественный центр интернет-технологий (роцит)