https://ria.ru/20220202/priyuty-1770527233.html
Территория защиты: в Татарстане появятся новые приюты для животных
Территория защиты: в Татарстане появятся новые приюты для животных - РИА Новости, 02.02.2022
Территория защиты: в Татарстане появятся новые приюты для животных
Три новых приюта для животных появятся в Татарстане. Местные власти решили создать питомники на 250 мест в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Почему РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T10:00
2022-02-02T10:00
2022-02-02T10:00
общество
республика татарстан (татарстан)
альметьевск
набережные челны
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Три новых приюта для животных появятся в Татарстане. Местные власти решили создать питомники на 250 мест в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Почему выбраны именно эти города и поможет ли это решить проблему бездомных кошек и собак, корреспонденту "РИА Новости" рассказали в республиканском комитете ветеринарии и местные зоозащитники.Как сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Республики Татарстан Ильдар Нугуманов, сейчас идет разработка проекта межмуниципальных приютов в городах Альметьевск, Нижнекамск и Набережные Челны для содержания безнадзорных животных на 250 мест, с возможностью расширения до 400 мест."Вышеперечисленные города выбраны в связи с потребностью и удобным месторасположением, так как приюты будут межмуниципальными", – подчеркнул он.При этом некоторые республиканские зоозащитники обеспокоены тем, что ни один вопрос по обеспечению, содержанию и обслуживанию будущих приютов с ними не обсуждался.По его словам, большое значение имеет и расположение приюта. Если его разместят на неудобной для подъезда территории, то люди просто не будут его посещать.Однако в комитете ветеринарии заверили, что эти темы уже в центре внимания чиновников."Вопрос финансирования, обеспечение персонала, а также участие волонтеров в приютах в настоящее время находится на рассмотрении профильных министерств и ведомств", – сказал Ильдар Нугуманов.Он подчеркнул, что ситуация в республике с бездомными животными "стоит остро и находится под постоянным контролем со стороны руководства республики, а также муниципальных образований". И если строительство этих трех приютов поможет улучшить ситуацию, то проект можно будет реализовать и в других городах Татарстана.Зоозащитница, зампредседателя организации "Зоозабота" Майя Кренгель уверена, что строительство новых приютов – не решение проблемы. Необходимо менять отношение людей, считает она.
https://ria.ru/20220120/priyut-1768524745.html
https://ria.ru/20220128/priyut-1769910259.html
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общество, республика татарстан (татарстан), альметьевск, набережные челны
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Три новых приюта для животных появятся в Татарстане. Местные власти решили создать питомники на 250 мест в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Почему выбраны именно эти города и поможет ли это решить проблему бездомных кошек и собак, корреспонденту "РИА Новости" рассказали в республиканском комитете ветеринарии и местные зоозащитники.
Как сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Республики Татарстан Ильдар Нугуманов, сейчас идет разработка проекта межмуниципальных приютов в городах Альметьевск, Нижнекамск и Набережные Челны для содержания безнадзорных животных на 250 мест, с возможностью расширения до 400 мест.
"Вышеперечисленные города выбраны в связи с потребностью и удобным месторасположением, так как приюты будут межмуниципальными", – подчеркнул он.
При этом некоторые республиканские зоозащитники обеспокоены тем, что ни один вопрос по обеспечению, содержанию и обслуживанию будущих приютов с ними не обсуждался.
"У нас есть приют на 600 собак. Поднять такой приют – очень тяжело. Это проект, в который нужно постоянно вкладывать и быть в постоянном диалоге с людьми", – отметил руководитель благотворительного фонда "Кот и пес" Альберт Галиев.
По его словам, большое значение имеет и расположение приюта. Если его разместят на неудобной для подъезда территории, то люди просто не будут его посещать.
Однако в комитете ветеринарии заверили, что эти темы уже в центре внимания чиновников.
"Вопрос финансирования, обеспечение персонала, а также участие волонтеров в приютах в настоящее время находится на рассмотрении профильных министерств и ведомств", – сказал Ильдар Нугуманов.
Он подчеркнул, что ситуация в республике с бездомными животными "стоит остро и находится под постоянным контролем со стороны руководства республики, а также муниципальных образований". И если строительство этих трех приютов поможет улучшить ситуацию, то проект можно будет реализовать и в других городах Татарстана.
Зоозащитница, зампредседателя организации "Зоозабота" Майя Кренгель уверена, что строительство новых приютов – не решение проблемы. Необходимо менять отношение людей, считает она.
"Было бы отлично, если бы граждане забрали животных из приютов, перестали бы покупать животных и относиться к ним как к вещам, тогда строить приюты не надо было бы", – сказала она.